Presidente de la Cámara acudirá a radicación de Acta de Admisión Michelle Gonzalez

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, viajará a la capital federal para participar el miércoles, de la radicación de un acta de admisión que busca convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos.

“Mañana estaremos cumpliendo una promesa al pueblo de Puerto Rico, acompañando a nuestra comisionada residente en Washington, DC, la amiga Jenniffer González Colón, en la radicación de un acta de admisión la cual delineará las bases para que nuestra Isla se una a la nación como estado federado. Parte esencial del programa de gobierno de nuestra administración, avalado en las urnas en el 2016 y nuevamente en el plebiscito de estatus de 2017, es la estadidad. Este paso que haremos mañana es uno vital para lograr la igualdad de derechos que quieren todos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico”, comentó el líder legislativo mediante unas declaraciones escritas.

Mencionó que varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo al expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, Eddie Charbonier Chinea, Félix Lassalle Toro, Manuel Claudio Rodríguez, José ‘Memo’ González Mercado y Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez, entre otros, estarán acompañado al presidente de la Cámara en esa ocasión.

“Nuestros ciudadanos no pueden seguir estando condenados a un sistema que no funciona, que encadena cualquier oportunidad de progreso y fuerza el éxodo de nuestra gente hacia estados como la Florida y Nueva York. Tampoco podemos vivir bajo el poder de un Congreso que tiene la facultad de tomar acciones unilaterales, como la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, y la aprobación de una Reforma Contributiva sin beneficios para la Isla, sencillamente porque nosotros no tenemos voto. Eso se va a acabar ya”, agregó Méndez Núñez.

Explicó que el anuncio está pautado a darse en el salón de vistas públicas del Comité de Asuntos de Veteranos en el edificio Cannon de la Cámara de Representantes federal.

Para concluir, el presidente cameral enfatizó que la Cámara de Representantes de Puerto Rico estará realizando múltiples gestiones a favor de la aprobación de la propuesta en ambos cuerpos legislativos en la capital federal.

“Este va a ser el cuatrienio que comenzamos a romper esas cadenas y en donde alcanzamos la igualdad de derechos con los demás ciudadanos americanos. Puerto Rico no se merece menos. El camino hacia la igualdad se camina con acción y esta Cámara estará en el frente de la lucha de todos por lograr la igualdad”, finalizó.