Presidente Comisión de Energía dice privatización AEE traerá “tarifas abusivas” Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, José Román Morales advirtió el miércoles en una vista pública que los planes de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sacan a ese ente del proceso de revisión de las tarifas, lo que llevará a los clientes a pagar tarifas abusivas por el servicio eléctrico.

“El regulador es el ente encargado de extraer el mejor desempeño del rendimiento para proteger el interés público. Tenemos varias preocupaciones con el lenguaje. Se crea un ambiente para tarifas abusivas. El Proyecto el Senado 860 remueve a la Comisión de Energía del proceso de revisar y establecer las tarifas que han de cobrar los nuevos actores del mercado energético y del impacto que la participación de estos nuevos actores tendrán el sistema eléctrico, lo que a su vez abre la puerta a tarifas que pueden ser abusivas, injustas e irrazonables”, dijo Román Morales en su ponencia ante la Comisión Especial de Asuntos de Energía, que preside el senador Larry Seilhamer.

Indicó que en todas las jurisdicciones del mundo el ente regulador es el encargado de revisar las tarifas, planificar ordenadamente los recursos y la transformación del sistema energético.

“Las tarifas aplicables a cualquier servicio regulado en este caso, la compra y venta de energía, serán establecidos en el contrato de alianza público privada. Una vez los términos de dicho contrato estén establecidos, el ente regulador no podrá enmendar ni alterar el mismo. Es decir, no se puede hacer nada al respecto para velar el interés público”, agregó.

Detalló que según está el proyecto redactado, la revisión de la tarifa pasará de ser uno riguroso a una certificación.

Asimismo, Román Morales detalló que la mayoría de los contratos de compra de energía a largo plazo establecen dos cargos: un cargo fijo para cubrir los gastos fijos del proveedor, llamado cargo por capacidad y un cargo variable para cubrir los costos variables de producción de energía, llamado cargo por energía vendida o comprada.

“En estos contratos el cobro por los gastos fijos de inversión es garantizado. Por lo tanto, estos contratos a largo plazo no incentivan la modernización o las mejoras del rendimiento, por lo que se transfiere el riesgo del mercado al consumidor”, alertó.

De otra parte, dijo que la medida establece que la Comisión de Energía no podrá revisar las tarifas de servicios regulados, a menos que no esté estipulado en el contrato.

“Este lenguaje es peligroso ya que se imparten características de la utilidad pública a un ente privado en la medida en que se permite el recobro total de gastos, aun cuando sean imprudentes e irrazonables”, dijo al advertir que el ente privado operará sin supervisión, con lo que el consumidor quedará desprotegido.

En caso que se mantengan los contratos a largo plazo, Román Morales recomendó que se haga en base al desempeña a la entidad y que se determine que el regulador realizará revisiones frecuentes de los costos de servicios y un margen de ganancia razonable en lugar de establecer un cargo por capacidad y un cargo por producción. “De no ser aceptada esta recomendación, los contratos deben ser analizados y autorizados por el ente regulador para asegurar que los mismos resulten en una tarifa justa y razonable con márgenes de ganancias adecuados y razonables”, acotó.

Por otro lado, dijo que el último plan fiscal que la AEE presentó a la Junta de Control Fiscal (JCF) establece que las unidades generatrices, incluyendo San Juan, Palo Seco y Costa Sur pasarán a ser parte de la nueva estructura de acuerdo de compra de energía.

A la vista pública también fueron citados la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable, Centro Nueva Economía, Comisión Energía de Puerto Rico y Oficina Estatal de Política Pública Energética.