Presidente cameral investigará crisis operacional en el sistema de transportación marítima de las Islas Municipios Michelle Gonzalez

(CyberNews) – En aras de continuar cumpliendo con su compromiso de proveer un sistema de transportación marítima de calidad para las Islas Municipios de Vieques y Culebra, la Cámara de Representantes aprobó el lunes, la Resolución de la Cámara 1072 de la autoría del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La medida ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura investigar la crisis operacional que enfrenta el sistema de transportación marítima para las Islas Municipios de manera, que se pueda implementar las medidas administrativas y gubernamentales necesarias para garantizar un servicio de transportación óptimo para el beneficio de los residentes y turistas.

“En numerosas ocasiones he reclamado que se realicen las mejoras operacionales necesarias para poder ofrecerle a los residentes de las islas municipios un sistema de transportación de primera categoría. Estos reclamos no han rendido frutos, y los problemas de transportación que enfrentan los residentes de Vieques y Culebra continúan. Por ello, es necesario dar paso a que se investigue el asunto, de manera que podamos tomar medidas correctivas desde aquí, desde la Asamblea Legislativa”, expresó el presidente cameral en la medida.

De acuerdo al Informe Positivo de la resolución, “el sistema es uno que no es confiable, es ineficiente y las embarcaciones carecen del mantenimiento adecuado”. Añade, además, que, ante las constantes salidas de operaciones y las cancelaciones de los viajes, los residentes pierden sus citas médicas, de no poder realizar sus compras, visitar familiares y de acceder a servicios hospitalarios.

La Cámara Baja también aprobó una resolución que tiene el fin de auscultar el andamiaje legal, reglamentario, administrativo y operacional de la industria lechera. La R. de la C. 998 de Joel Franqui Atiles, verificará los requisitos para su producción, distribución, consumo y la oferta y demanda en Puerto Rico. Además, tiene el fin de atender las alegaciones sobre el excedente de la leche y la aparente falta de inventario en los comercios.

Se dio paso además, a la R. de la C. 958 del portavoz alterno de la mayoría, Urayoán Hernández Alvarado, para investigar sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad y monitoreo del hogar y negocios luego del paso de los huracanes Irma y María; la R. de la C. 1000 de Pedro “Pellé” Santiago sobre las razones por las cuales, después del paso del huracán María, aún permanece clausurado el Centro de Gobierno del Municipio de Toa Baja; y la R. de la C. 1046 de la autoría de Reinaldo Vargas sobre las condiciones actuales de la Comandancia de la Policía en Humacao a raíz del paso de los huracanes Irma y María.

Del representante Jorge Navarro Suarez se aprobó la R. de la C. 432 para identificar la viabilidad de la enseñanza de diferentes idiomas como electivas en las escuelas públicas desde los grados intermedios; y la R. de la C. 1084 junto a los representantes José “Quiquito” Meléndez Ortiz, José Aponte Hernández y Juan Oscar Morales, con el fin de investigar la aparente existencia de cabilderos que ejercen sus funciones ante miembros y personal sin cumplir con las disposiciones de la “Orden para el Registro de Cabilderos de la Cámara de Representantes”.

Además, se verificará el uso de terrenos declarados reservas agrícolas en los municipios del norte-central mediante la R. de la C. 400 de Franqui Atiles y Michael Abid Quiñones; la R. de la C. 956 de José “Che” Pérez Cordero, que indagará los rótulos de demarcan zona escolar en los pueblos de Aguada, Añasco, Mayagüez, Moca y Rincón; y la R. de la C. 1031 que verificará el cumplimiento de la “Ley para propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada”.

A su vez, se respaldó el Proyecto del Senado 1060 a los fines enmendar la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 20 de septiembre de 2018 a las 11:00 de la mañana.