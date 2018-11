Presidente cameral entiende secretaria de Justicia debe renunciar Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez le recomendó el jueves a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced que renuncie.

“Para que ella pueda hacer todas las argumentaciones posibles y las instituciones no se vean afectadas”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

A juicio de Méndez Núñez, aunque conoce personalmente a Vázquez Garced, las críticas personales a la presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, por la futura radicación de cargos criminales lacera la imagen de las agencias encargadas de investigar delitos.

Sobre Cotto Vives, el presidente cameral se expresó de forma positiva.

“Todas las representaciones que me ha hecho han sido siempre honorables. No ha habido ninguna en la que me haya demostrado que exista parcialidad”, mencionó.

Adelantó que el cuerpo que preside hará vistas públicas sobre el funcionamiento del panel del FEI.

“Es algo que se nos ha planteado y creo que es justo que el pueblo puertorriqueño tenga conocimiento de cómo ha operado para beneficio del pueblo puertorriqueño, cual ha sido la inversión que se le ha dado a esos casos, cuál ha sido el resultado y ahí tomaremos decisiones”, expresó.

Mencionó que con toda posibilidad en la sesión ordinaria de enero se radicará una resolución de investigación “en el ánimo de crear legislación que pueda fortalecer esa oficina utilizando mejor los recursos”.