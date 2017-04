Presentan medida para derogar el plebiscito Michelle Gonzalez

El senador Cirilo Tirado Rivera radicó el Proyecto del Senado Núm. 429, el cual propone derogar la ley 7-2017 y establecer la Ley Puertorriqueña para la Descolonización de Puerto Rico.

El senador indicó que desde el inicio la Ley 7-2017 pretende crear una mayoría ficticia de la estadidad, y que no define claramente lo que es la Libre Asociación recalcando que es un proceso amañado.

“Hoy el tiempo una vez más me da la razón, decidí participar como popular en el plebiscito, además participar en el movimiento de Alianza Patria compuesto por puertorriqueño que creemos en la Libre Asociación, porque yo no me escondo para decir que creo en la Libre Asociación como alternativa descolonizadora”.

Tirado añadió que el Departamento de Justicia Federal rescata el estatus actual como opción válida y recalca las mentiras establecidas por la delegación del PNP en la papeleta sobre el tema de la ciudadanía. Más aun menciona que la ciudadanía puede ser considerada bajo la Libre Asociación/Independencia.

El senador Tirado Rivera radicó en el día de hoy el Proyecto del Senado Núm. 429 el cual busca establecer un mecanismo real para negociar con el Gobierno de los Estados Unidos, donde estén representados todo s los movimientos. El proyecto es el vehículo para mantener unidos a los movimientos que buscan la descolonizaciónde Puerto Rico.

Además criticó enfáticamente el Proyecto del SenadoNúm. 427 el cuál enmienda la Ley 7-2017, mencionó que es inaceptable que se pretenda que en este proyecto se presente una simple definición de estatus territorial que no resuelve la situación colonial, de hecho el Partido Popular Democrático desde el 1992 ha estado insistiendo en opciones no territoriales y no coloniales.

El senador explico que el P.S. 429 permite que los partidos representados y los movimientos vayan juntos a negociar con el Departamento de Justicia Federal, para establecer definiciones no territoriales y no coloniales, y realizar un plebiscito vinculante y no de mentira como este que se llevará a cabo el 11 de junio de 2017.