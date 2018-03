PPT se suma a apoyo a paro magisterial Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El Partido del Pueblo Trabajador (PPT) consignó el lunes su apoyo al paro magisterial y a la lucha por la educación pública que están dando comunidades escolares a través de todo Puerto Rico.

“Queda mucho por hacer para mejorar el sistema de educación pública, pero lo único que Rosselló y Keleher han traído son amenazas, desprecio y falsas promesas que ya nadie cree. Hay que continuar la lucha en la calle y allí donde sea necesario para dejar claro que no vamos a tolerar más atropellos. En el día de hoy, el PPT se unirá a la marcha convocada por diversos sectores, la cual saldrá a las 10:00 de la mañana del Parque Luis Muñoz Rivera en dirección al Capitolio”, anunció la presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

Alegó que la reforma educativa representa la privatización solapada de la educación pública y pone en riesgo el acceso para los y las estudiantes de educación especial y de otras poblaciones vulnerables

“En lugar de escuchar las propuestas del magisterio y de las comunidades escolares, quieren aprobar a la cañona una reforma que impone las escuelas charter, cuyo fracaso ya ha sido comprobado en otras jurisdicciones donde se dispararon las tasas de deserción escolar, aumentó el discrimen y no hubo cambios o empeoraron las estadísticas de aprovechamiento académico. Es un plan que no atiende los problemas de las escuelas públicas, no considera estrategias sobre los procesos de aprendizaje o el currículo de enseñanza y no garantiza que los fondos públicos lleguen al salón de clases”, explicó.

“Los fondos pasarán a entidades privadas, mal supervisadas, que ni siquiera existen todavía y que tendrán mano libre para decidir sobre currículo, imponer costos y rechazar estudiantes. El proyecto también deja en el limbo a los maestros y maestras de las charter, los cuales dejarán de ser empleados públicos al cabo de dos años, quedando sujetos a las vulnerables condiciones laborales del sector privado”, agregó.

La abogada alegó que el fracaso de la privatización ya está comprobado en la historia de Puerto Rico.

“Lo que quieren hacer con el sistema de educación, su fragmentación en una serie de pedazos desconectados, ya lo vimos con la privatización del sistema de salud. Al igual que ahora, prometieron reducir costos, mejorar el servicio y permitir la libre selección. Pero hoy sabemos que todo era mentira. El resultado ha sido un sistema de salud costoso, caótico, inadecuado, que raciona servicios, que maltrata a las profesionales de la salud y a las pacientes, y tan solo beneficia a las aseguradoras y grandes proveedores privados”, sostuvo.

Sin embargo, Nogales Molinelli opinó que no debe ser una sorpresa que esta sea la propuesta que pretende imponer la administración de Ricardo Rosselló. “Debimos saber desde el principio cuando nombró como secretaria de educación a una empresaria que ve la educación como mercancía, como números y centavos. Es una persona con escaso conocimiento sobre las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes, cero intención de aprender y aún menos disposición a escuchar. Julia Keleher no es una servidora pública. Es una contratista que vino a supervisar la privatización de nuestro sistema de educación. Por eso desprecia a quienes defienden sus escuelas, insulta diariamente la vocación de nuestro magisterio y el intelecto de nuestro estudiantado, y no tolera cuestionamientos. Si esa es la ejecución de quien dirige la educación siendo pública, imagine usted cómo será cuando sea privatizada”, denunció.

La portavoz recordó que esta lucha no comenzó hoy ni es la reforma su única amenaza, sino que sigue la lucha para mantener escuelas abiertas, por servicios de educación especial y la estabilidad de las pensiones de los maestros jubilados.