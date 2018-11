Portavoz de manifestantes UPR llama farandulero a Jorge Haddock

(CyberNews) – El vicepresidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND), José Torres, llamó farandulero al presidente de la UPR, doctor Jorge Haddock, cuando éste arremetió contra los manifestantes que paralizan las labores administrativas del principal centro docente del país en el Jardín Botánico en Río Piedras.

“Es una irresponsabilidad de este presidente que se gana 250 mil dólares (al año) y no ha hecho nada en lo absoluto que no sea conferencias de prensa e irse a los medios porque se ha convertido en un farandulero. Porque ese no atiende ningún problema que está en la universidad. Ese sí es un irresponsable. Igualmente lo es Zoraida Buxó y Walter Alomar. Él, el presidente de la universidad es simplemente una ficha en un tablero de ajedrez dominado por Walter Alomar y Zoraida Buxó”, dijo en entrevista en WPAB 550, Torres.

Alegó que el reglamento de la Junta de Retiro de la UPR entregará unas enmiendas que busca destituir a los representantes de los trabajadores por lo que dijo “esto hará sal y agua nuestro sistema de retiro”.

La HEEND realiza desde horas de esta mañana, una manifestación en el área de la carretera PR-1 en defensa de su sistema de retiro frente a las imposiciones de la Junta de Gobierno de la UPR y la Junta de Control Fiscal, por lo que junto a otras organizaciones de la UPR bloquean la Administración Central.

“Al parecer algunas personas no quieren entender que interrumpiendo las operaciones en la institución solo lograrán destruirla. Un día de cierre es un día que no se puede trabajar en la preparación de los estados financieros, cuya fecha de entrega ya se aproxima. También se afectan las labores de configuración de la solicitud de admisión. Sin acreditación la viabilidad de la Universidad estaría en peligro, así como las ayudas federales a nuestros estudiantes. A los empleados les reitero, sin Universidad no hay beneficios. Tienen que actuar responsablemente, pues nuestra realidad ha cambiado drásticamente. Sus líderes deben brindar información certera”, respondió en declaraciones escritas, el presidente de la UPR, Jorge Haddock.

“Es un acto irresponsable cerrar la Administración el día de hoy, especialmente alegando supuestos cambios al Sistema de Retiro que no se han realizado. La Junta de Gobierno de la Universidad, compuesta por representantes estudiantiles y claustrales, no ha tomado decisión alguna sobre el Sistema de Retiro. Hago un llamado al diálogo, a la prudencia y a la unidad”, añadió.

En cuanto a estas expresiones del presidente de la UPR sobre la acreditación de la universidad y el posible efecto en fondos federales destinado a los estudiantes, Torres aseguró es una “campaña de miedo”.

“Eso es la amenaza del miedo, es la cantaleta que tienen para desmovilizar a los profesores y para desmovilizar a los estudiantes”, comentó.

Recordó que en la última huelga estudiantil no se perdieron fondos ni se afectó la acreditación, según alegó.

“Confunden al pueblo y confunden la opinión pública de que la UPR se va a cerrar y no es cierto”, concluyó.