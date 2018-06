Portavoces de empresarios no avalan proyecto Ley 80 aprobado en el Senado Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Los portavoces de la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Pérez Blanco, Carlos Paula y Nelson Ramírez, respectivamente, se expresaron el martes en contra de la derogación prospectiva de la Ley 80 sobre despido injustificado.

“Hay que evaluar con detenimiento el impacto que podría tener esa posible desigualdad en la competitividad entre empresas nuevas y las ya existentes”, expresó en su ponencia, el licenciado Paula en las vistas públicas de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que evalúa los Proyectos 1634 de la Cámara y el 1011 del Senado sobre la derogación de la Ley 80 de 1976 por indemnización por despido sin justa causa.

“Se tiene que considerar que lo propuesto crearía una nueva clasificación de empleados en términos de reglamentación laboral”, sostuvo por su parte, Pérez Blanco.

Se refería a que los empleados contratados antes y después de la puesta en vigor de la Ley 4 de 2107, de Reforma Laboral.

En cuanto al CUD, su presidente, Nelson Ramírez sostuvo que: “no avalamos cualquier modificación que no sea la derogación completa, pues sería colocar en competencia desigual las empresas ya existentes, versus las de nueva creación”.

Para la representante María Milagros Charbonier, la aprobación en el Senado del proyecto 1011, fue una barbaridad.

“Cuando yo vi eso, me dije, ¿usted me está diciendo a mí que que estos titanes que se han mantenido aquí después de la catástrofe del huracán María van a estar ahora en peor condición que los que van a venir nuevos a invertir? Yo no puedo permitir eso”, expresó la representante.

De otra parte, el representante Luis Vega Ramos cuestionó a los deponentes si en los 42 años de vigencia que ha tenido la Ley 80 en Puerto Rico se ha hecho un estudio que demuestre su impacto a la empresa privada. Los deponentes contestaron que, al menos en sus organizaciones, nunca se ha hecho un estudio sobre el particular.

“Lo que pasa es que ustedes nos han dicho una y otra vez que la Ley 80 les encarece tanto la Ley comercial y la Ley 80 está desde 1976. Uno hubiese pensado que, en 42 años de existencia, a los grupos que más le afecta hubieran recopilado cuanto les ha costado la Ley 80. Y aquí ni los Industriales, ni el Centro Unido, ni la Cámara de Comercio nos pueden decir cuánto les ha costado la ley 80, porque no les ha preocupado llevar estadísticas sobre el particular”, expuso el representante.

Como parte de los alegatos, los deponentes presentaron como ejemplo la Ley 32 de 2014, conocida como Ley Lufthansa. Dicho estatuto se aprobó bajo la administración de Alejandro García Padilla, para eximir de varias disposiciones laborales a las empresas relacionadas con la industria aeroespacial que se estableció en la antigua base naval Ramey en Aguadilla.

Sin embargo, bajo esa Ley no se eximió en ninguna forma lo que tiene que ver con el alcance de la Ley 80, de acuerdo con el análisis preliminar.