PIP se agarra del plebiscito para adelantar la independencia para PR

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berrios, anunció el domingo que dicha colectividad participará en el plebiscito del próximo junio con el fin de adelantar su lucha por la independencia.

Según Berrios la decisión por unanimidad tomada por el Comité Central de la colectividad se da a pesar de que “el plebiscito no es la opción procesal que ha impulsado el PIP de una Asamblea de Status, pero una vez convertido en ley no nos quedaremos cruzados de brazos. Para nosotros lo perfecto no pude ser enemigo de lo necesario”.

“Un voto por la Libre Asociación/Independencia es el voto que cuenta para combatir la Estadidad, afirmar la nacionalidad puertorriqueña, repudiar la Junta de Control y demandar la Soberanía de nuestro pueblo. Cruzarse de brazos, permanecer en las gradas y no participar, es permitir que el PNP (Partido Nuevo Progresista) y los anexionistas se despachen solos, creando en Estados Unidos y a nivel internacional la falsa idea de que en Puerto Rico no quedan quienes afirman el derecho de los puertorriqueños a mandar en su propia tierra”, agregó Berrios en rueda prensa desde la sede del PIP.

En ese sentido, el senador por el PIP, Juan Dalmau, insistió que, aunque el lenguaje de la Ley de Descolonización Inmediata de Puerto Rico (Ley 7 de 2017) tiene elementos objetados en el plano legislativo tanto por él como por el representante independentista, Denis Márquez, otra cosa es la postura final política que asumió la colectividad.

De otro lado, Berrios reiteró que la colonia no debe ser una opción dentro del plebiscito, por lo que hizo un reclamo a los líderes del PNP para que no permitan que el Secretario del Departamento de Justicia Federal incluya la alternativa territorial, ya sea de un ELA o un ELA mejorado.

“No se puede vender la dignidad y la voluntad descolonizadora de nuestro pueblo por el plato de lentejas de una exigua aportación monetaria federal para dicho plebiscito… Si el liderato penepé aceptara tal humillación del Secretario de Justicia Federal, se habrán convertido en los mismos colonialistas que alegan combatir”, puntualizó Berrios.