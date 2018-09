Piden la remoción de secretaria del DRNA Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Organizaciones de la Resistencia contra la quema del carbón y sus cenizas tóxicas, circularon una declaración en la que exponen su rechazo a las ejecutorias y alegadas “nefastas actuaciones” de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera y solicitan al gobernador un cambio en la dirección de la agencia ambiental.

Según se informó en declaraciones escritas, en el extenso documento se hace un listado de las instancias en que Vázquez Rivera no ha cumplido con sus funciones ni como presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ni como secretaria del DRNA.

“Ante la inminencia de los huracanes y fenómenos naturales que nos amenazan en medio de la temporada, debemos recordar que el pasado año, ante el paso de los huracanes Irma y María, la JCA ordenó (Ref. Núm. 17-14 y 17-21) a la empresa AES cubrir las cenizas de carbón que mantienen al descubierto, para evitar el polvo fugitivo y salvaguardar la salud y seguridad de los residentes de las áreas circundantes a la planta. Sin embargo, la carbonera AES se negó a cumplir y a casi un año la montaña de cenizas continúa a la intemperie. ¿Por qué Tania Vázquez no ha hecho cumplir las órdenes de la JCA?”, comentó Eric Abreu representante de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud.

Alegó que el pasado año se detectaron partículas radiactivas y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno en las aguas subterráneas de la carbonera: situación que se agravó luego de las copiosas lluvias del huracán María, y que recurrirá con el paso de nuevos fenómenos naturales.

Por su parte, Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), explicó que la secretaria del DRNA mintió públicamente sobre la confección del reglamento para el manejo de las cenizas, el cual debió presentar en octubre de 2017, según la Ley 40.

“El 7 de marzo de 2018, Tania Vázquez aseguró que el reglamento sobre el manejo de cenizas estaba hecho, que en ese momento el documento se encontraba bajo evaluación de la EPA y que en dos meses estaría disponible para recibir comentarios públicos. Sin embargo, cinco meses después, durante una actividad del Colegio de Químicos de Puerto Rico, la directora de la EPA a nivel del Caribe, Carmen Guerrero Pérez, aseguró que la agencia federal no había recibido el reglamento. Al día de hoy no se ha presentado el mismo”, dijo Boyle.

De igual forma, Lydia M. Díaz, portavoz del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, alegó que Vázquez Rivera mantiene una política de no contestar solicitudes de reunión o de información.

“Contrario a sus propias expresiones, Vázquez Rivera no tiene las puertas abiertas para escuchar los reclamos de las comunidades ni existe oportunidad de diálogo con ella. Incluso, Legisladores de todos los partidos han acusado a la secretaria de no contestar sus comunicaciones, no atender querellas y de ignorar solicitudes escritas de información. Vázquez ha enfrentado procesos judiciales y hasta solicitud de renuncia de parte de los Legisladores”, expresó Díaz.

En cuanto a sus funciones como secretaria del DRNA, Juan Camacho, portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente, criticó el alegado silencio y la inacción de Vázquez sobre la desarticulación de Reservas Naturales y cambios en zonificaciones que ha hecho la Junta de Planificación.

“Ahí tienes el caso de la eliminación de las siete Reservas Naturales por parte del gobernador; la situación con la privatización y restricción del acceso público que intentan en el Balneario de Carolina; el cambio de zonificación en Peñuelas para permitir construir un hotel en zona marítimo terrestre, y las denuncias del abandono por parte del DRNA en las playas de Guánica y los cayos en Lajas. ¿Dónde está la secretaria del DRNA?. Es momento de que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, la cambie”, sentenció Camacho.

Por último, José M Díaz, portavoz del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, informó que esta Declaración se circulará a otras organizaciones y comunidades para recabar apoyo.

“Tania Vázquez Rivera se ha convertido en la peor secretaria que ha tenido esa agencia en toda su historia. Por eso entendemos que es el momento propicio para que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realice un cambio necesario en la dirección del DRNA, y nombre a una persona que entienda los retos ambientales y de salud a los que se enfrentan las comunidades, que esté dispuesta a cumplir con sus funciones ministeriales y que establezca una comunicación efectiva con las personas, organizaciones y comunidades. No podemos tener en el DRNA ni en la JCA a alguien que tenga las manos manchadas con las cenizas tóxicas de la AES”, concluyó Díaz.