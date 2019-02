Pesquera aclara a Jaresko sobre intentos de reuniones Michelle Gonzalez

(CyberNews)- El secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP), Héctor Pesquera le envió el martes una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, en respuesta a la misiva que Jaresko cursara el pasado 31 de enero, en la cual requería información adicional del Negociado de Ciencias Forenses ante la solicitud de presupuesto adicional.

“Usted indicó que, a partir de la fecha de su carta, el DSP no había presentado el plan de implementación requerido, no solo para el NCF, sino para ninguno de los Negociados. Usted está en lo correcto. Sin embargo, es un tanto desconcertante que lo señale como un defecto por parte del DSP cuando solo seguimos el Plan Fiscal para Puerto Rico aprobado por la JSF, tal como se describe en las páginas 73-76. El 1 de octubre de 2018, el DSP presentó un plan de implementación fiscal, a pesar de que era -y sigue siendo- imposible de alinear con los objetivos de ahorro que estableció la JSF. Estaba enfocado en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), según el Plan Fiscal que aprobó la JSF. Tras varias reuniones con su equipo de trabajo, la JSF aún no ha considerado el informe V2A actualizado ni cualquiera de los documentos presentados relacionados a los recortes presupuestarios ni a nuestras necesidades reales, ya que ninguno de los objetivos de ahorro han sido ajustados y las preocupaciones que hemos planteado no han sido atendidas de forma adecuada. Además, dado a que el DSP es una sola entidad gubernamental, presentar planes de implementación individuales no es lo apropiado”, dijo Pesquera en su carta a Jaresko.

Pesquera explicó además el atraso en la solicitud de fondos adicionales, para cumplir con las exigencias de la Junta.

“El 5 de octubre de 2018, los equipos de trabajo del DSP, del Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se reunieron con el director de Presupuesto de JSF, Miguel Tulla, y él dio instrucciones sobre cómo presentar solicitudes de transacciones financieras a la Junta, que son a través de la OGP. Como resultado de esa reunión, durante los días 17 al 23 de octubre de 2018, el DSP presentó solicitudes para enmiendas presupuestarias. No fue hasta el 12 de diciembre de 2018 que la OGP devolvió todas nuestras solicitudes porque no cumplían con los criterios de la JSF. Cabe destacar que el 5 de octubre de 2018, el señor Tulla nunca informó sobre dichos criterios”.

En su misiva, Pesquera le solicita a Jaresko una reunión para discutir el presupuesto. El funcionario expuso que en ocasiones anteriores han solicitado una reunión para explicar el presupuesto, pero los funcionarios no han accedido a tal reunión.

El pasado 31 de enero, Jaresko le envió una carta a Pesquera en la cual rechazaba que la situación del NCF era responsabilidad de la Junta. La directora ejecutiva de la entidad creada bajo la ley federal PROMESA le mencionó al director del Departamento de Seguridad Publica que la única solicitud que se hizo formalmente fue de unos 78 mil dólares.

“Para poder entender la situación fiscal y organizacional del Negociado, la Junta le solicita que provea la siguiente información, no más tarde del 15 de febrero.

a) Nómina de empleados y contratistas por mes, por agencia y por objeto de gasto desde el primero de julio de 2018 a diciembre 31 de 2018.