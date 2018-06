Pérdida del tiempo con Ley 80 dice Johnny Méndez Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el lunes que no son viables ninguna de las dos propuestas que han presentado varios legisladores a modo de retomar el asunto de la derogación de la Ley 80 de Despidos Injustificados que, según un acuerdo entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) aseguraría la permanencia del bono de navidad y otros beneficios a los trabajadores.

“Hay varios compañeros que han presentado unas medidas que podrían ser alternativas pero obviamente una de ellas propone la derogación de la Ley 80 que claramente el presidente del Senado ya expresó que eso no pasa por el Senado. La otra alternativa es mantener la Ley 80 para que con la prima que pagan los patronos se pueda establecer un fondo a través del Fondo del Seguro del Estado para subsidiar lo que serían los despidos injustificados. La misma Junta de Control Fiscal ya ha levantado la bandera diciendo que esa no es una alternativa viable para ellos. No tenemos otra opción, así que vamos a movernos hacia el frente”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Joel Franqui Atiles, Michael Abid Quiñones Irizarry, José ‘Che’ Pérez Cordero, Guillermo Miranda, José A. Banchs Alemán y el portavoz alterno de la mayoría, Urayoán Hernández Alvarado radicaron el Proyecto de la Cámara 1662 que sustituiría la Ley 80, pero mantendría las causales de despido injustificado y la mesada. La otra propuesta, de la autoría del representante, José Enrique “Quiquito” Meléndez, mantiene la Ley 80 y establecería el fondo a través de la CFSE.

La pasada semana, la mayoría del Senado rechazó una propuesta del senador Miguel Romero para enmendar la Ley 100, con lo que no lograron un acuerdo y la Ley 80 no fue derogada, según el acuerdo con la JCF.

“La Ley 80 ya no es un asunto que debamos estar perdiendo mayor esfuerzo.. Ya se acabó el evento”, dijo el legislador.

“Yo se lo he manifestado a los compañeros… para que se pueda revivir este tema tiene que haber una conjución en términos de que la Junta de Control Fiscal, Fortaleza, Cámara y Senado estemos todo el mundo de acuerdo. Obviamente aquí hay unas diferencias profundas sobre el tema de la Ley 80 y no hay esa unión de propósitos que tiene que haber. Tenemos que ya movernos a otro tema”, agregó.

El líder cameral aseguró que el gobierno tiene delineado el curso de acción en caso que se elimine el bono de navidad y otros beneficios. Adelantó que “eso puede ocurrir pero nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una acción de esa manera de la Junta porque la Junta estableció unos parámetros para el presupuesto. Luego que nosotros estemos dentro de esos parámetros del presupuesto, nosotros podemos decir hacia dónde va cada recurso dentro de ese presupuesto aprobado por la Junta”.

Agregó que cualquier acción de la Junta queriendo establecer política pública está fuera del alcance de lo que establece la Ley PROMESA.

“Tenemos una acción igual que la ocurrió cuando el gobernador cuestionó a la Junta cuando quiso nombrar a Noel Zmot para dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Los asuntos de política pública los establece el gobierno y en este caso, en el orden constitucional de Puerto Rico, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Si ellos quieren hacer eso, que metan un pie al bote y veremos a ver que va a ocurrir”, afirmó el legislador.

Por último, Méndez hizo hincapié en las discrepancias son parte del proceso legislativo. “Uno siempre trata de tirar el puente y llegar a entendimientos, pero siempre se ha dicho que la Asamblea Legislativa es un sello de goma del ejecutivo y cuando por fin esta Asamblea Legislativa demuestra que esto no es así y que nos tienen que convencer para la aprobación de cada medida, entonces empiezan a tirarle piedras a la Asamblea Legislativa. O nos peinamos, o nos hacemos rolos”, dijo.