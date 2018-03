Paralizan embargo a Iglesia Católica Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El Tribunal de Apelaciones paralizó el martes el embargo ordenado en la mañana por el juez superior Anthony Cuevas Ramos a las cuentas y bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico, según informó a Telenoticias (WKAQ-DTV), el abogado del Fideicomiso de la Iglesia, Frank Zorrilla.

Justo el Martes Santo, el juez del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos ordenó el embargo de fondos y bienes de la iglesia católica para asegurar el pago de las pensiones de los maestros retirados de colegios católicos por un monto de 4.7 millones de dólares.

“Atendida la solicitud presentada por la parte demandante para que se ordene el embargo de fondos de la iglesia católica para asegurar el pago de las pensiones de los empleados demandantes, se declara con lugar”, indica la orden judicial de tres páginas.

La orden establece que el 18 de julio de 2017 el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), resolvió que los demandantes están sufriendo daños irreparables por la suspensión del pago de sus pensiones.

“Se ordena, en virtud de ello, al Alguacil de este Tribunal que proceda a embargar bienes y dineros de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana en una cantidad de $4,700,000 para responder por el pago de las pensiones de los demandantes, incluyendo bonos, valores, vehículos de motor, obras de arte, equipos, muebles, cuentas, bienes inmuebles y cualquier otro bien perteneciente a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y cualquiera de sus dependencias, que esté ubicado en Puerto Rico”, detalla el dictamen emitido el martes, 27 de marzo.

El Tribunal de Primera Instancia había ordenado el lunes a la iglesia católica a pagar, sin más dilaciones, unos 4.7 millones de dólares como parte del pago de pensiones en los colegios católicos so pena de embargo a sus cuentas. Para eso le concedió un plazo de 24 horas.

Al ordenarse el plazo de 24 horas, el arzobispo metropolitano de San Juan, monseñor Roberto Octavio González Nieves, dejó en manos de los abogados el cobro del dinero aunque dudó que la iglesia tenga tal cantidad de dinero.

Por otra parte, la orden del juez Cuevas Ramos detalla que “de realizarse el embargo sobre sumas de dinero, incluyendo salarios o beneficios, o bienes muebles que se encuentren bajo la posesión, depósito o custodia de terceros, se ordena que el Señor Alguacil realice dicho embargo notificando con copia de esta orden a dichos terceros requiriéndoles que le entreguen de inmediato dichos bienes o que, en caso de que su entrega inmediata sea imposible, retengan los mismos hasta tanto puedan consignarlos en el tribunal sin que puedan, so pena de desacato, entregar éstos ni a los demandado ni a ninguna otra personal natural o jurídica que no sea el Señor Alguacil, mientras el Tribunal no disponga otra cosa. En el caso de bienes inmuebles, su embargo se efectuará anotándolo en el Registro de la Propiedad y notificándolo a la demandada”.

Además, se ordena y autoriza al alguacil a abrir o forzar puertas, romper candados si algunos de los locales estuviese cerrado.

“Se expide la orden libre de fianza, conforme a la Regla 56.3 de las de Procedimiento Civil, por haber prevalecido ya los demandantes mediante sentencia final y firme del Tribunal Supremo y haber quedado establecido que la obligación de pago surge de un documento de carácter público preparado por la propia parte demandada”, agrega la orden.