Paquete de medidas populares en contra del cierre de escuelas Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, anunció la radicación de las resoluciones necesarias para investigar los parámetros, criterios o metodologías utilizados por la secretaria del Departamento de Educación (DE) para determinar el cierre masivo de escuelas en los diferentes distritos representativos.

“La radicación de estas medidas corresponde a la posición asumida por el Portavoz de la Mayoría del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, de derrotar la petición que hiciera nuestra Delegación para ampliar la investigación sobre el cierre de escuelas a los 40 distritos representativos. En aquel momento, éste alentó a radicar una medida que haga extensiva la investigación, asegurando que le darían el trámite correspondiente, acción que decidimos ejecutar”, expresó el portavoz Rafael “Tatito” Hernández Montañez en declaraciones escritas.

Hernández Montañez fue enfático al decir que “más allá de solidarizarse con el reclamo de toda la comunidad escolar, nuevamente vuelven a hacer el llamado de detener el proceso de matrícula en línea en lo que la legislatura le da paso a un diálogo que permita escuchar las diferentes posturas sobre este tema y se pueda llegar a unos entendidos, por lo que están prestos a apoyar cualquier acción legislativa dirigida a atender esta situación”.

“Nos preocupa grandemente la improvisación que ha demostrado la Secretaria de Educación y su equipo de trabajo, sobre los criterios de evaluación en que se basaron para cerrar cientos de escuelas, ya que al día de hoy no han podido explicar detalladamente las métricas que los llevaron a tomar esta decisión. De igual forma, estamos viendo que no se hizo un análisis responsable y que no hay un plan bien integrado sobre lo que será el ofrecimiento escolar a partir de agosto. Del mismo modo, es alarmante que la infraestructura de muchas de las escuelas identificadas como receptoras está en pésimo estado y que no se ha considerado siquiera, la posibilidad de que haya hacinamiento en estos planteles, por la total desorganización que tienen”, abundó el portavoz.

Hernández Montañez mencionó que la Delegación del PPD ha estado comprometida con atender los reclamos de la comunidad escolar e incluso se ha unido a diferentes marchas en contra del cierre de escuelas a través de toda la Isla. Asimismo, indicó que sostuvieron reuniones con representantes del sector sindical, al igual que con el comité de padres poder, y varios maestros para intercambiar ideas sobre posibles soluciones para mitigar este cierre masivo de planteles escolares.

“Hemos sido consistentes con nuestra posición de defender el servicio de la educación como un derecho constitucional que estamos llamados a cobijar. Por esta razón, pusimos sobre la mesa el proyecto 1530 sobre la municipalización de escuelas públicas como ejemplo de un mecanismo que se puede trabajar conjuntamente para salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes y maestros”, manifestó Tatito Hernández.