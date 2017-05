Oscar López dice comenzará su peregrinaje Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews)– El exprisionero político Oscar López Rivera dijo que comenzará un “peregrinaje”.

“Les puedo decir que no voy a trabajar para el Municipio de San Juan. Lo que si habrá es una nueva peregrinación de mi parte. Y esa peregrinación comenzará al visitar los 78 municipios, hablar con la gente, dialogar y compartir ideas.”, dijo López Rivera en la primera conferencia de prensa que ofreció una vez se dio por concluida su sentencia.

Añadió que seguirá residiendo en Puerto Rico, aunque con frecuencia viajará a la ciudad de Chicago.

López Rivera opinó además, sobre las críticas de algunos políticos en lo que tiene que ver con las actividades de recibimiento.

“Los fondos públicos, con los que se le paga el salario a esos políticos, no se deben usar para criminalizar a nadie ni para ni para negarle la libertad de expresión. Yo creo es un gravísimo error (las críticas)”, mencionó.

El exprisionero político habló para los medios frente al Océano Atlántico, una de las cosas que anhelaba ver una vez culminara su condena por conspiración sediciosa y por la cual estuvo 37 años preso, hasta que el presidente Barack Hussein Obama decidió conmutar su sentencia.

“La amenaza de perder la Patria no se puede obviar. Podemos verlo en la imposición de la criminal Junta de Control Fiscal. Podemos verlo en la gentrificación. Y podemos verlo en la política que practican los y las colonialistas. Esos que en vez de trabajar para levantar a nuestro pueblo lo que hacen es continuar promoviendo la privatización y ofreciéndole incentivos a inversionistas extranjeros. Sin embargo, no le ofrecen esos incentivos a los pequeños negocios boricuas ni a los(as) jóvenes que están tratando de crear proyectos alternativos que pueden ser de gran beneficio a la economía del país. No quieren que los nuestros echen pa’lante”, expresó.

Opinó además de la Junta de Control Fiscal.

“¿Cómo es posible que gasten millones de dólares en la Junta de Control Fiscal y pretender destruir el sistema de educación pública cerrando escuelas y destruyendo hasta la Universidad de Puerto Rico?”, expuso.

El expreso político estuvo vestido de negro.

Quiero explicar porque hoy visto de negro. Primero, porque durante los años que estuve preso nunca pude vestir de luto cuando seres queridos morían. Segundo, porque se celebra el Día Internacional en Contra la Homofobia y Transfobia y quiero expresar mi solidaridad con esa comunidad. Tercero, porque quiero expresar mi solidaridad con el movimiento “Black Lives Matter”. Cuarto, porque mi mensaje es, y será uno de amor, y no de odio o de miedo. Quinto, para expresarles mi solidaridad a los(as) presos(as) políticos(as) en prisiones estadounidenses y a Ana Belén Montes. Sexto, expresarles a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico mi solidaridad. Digo, vivan los estudiantes, viva la comunidad LGBTTIQ, viva la lucha por un mundo mejor y más justo”, destacó.

En la Plaza de la Convalecencia en Rio Piedras, López Rivera participó de una fiesta de pueblo.