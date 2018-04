Organizaciones de confinados rechazan traslados Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Miembros de la Comunidad Correccional expresaron su rechazo el miércoles al traslado de presos fuera del país.

“Nosotros, la Asociación Pro-Derecho del Confinado “ÑETA”, el Nuevo Grupo 25 y el Grupo 27, en nombre de la población que representamos, cerramos filas para repudiar cualquier traslado de confinados a cárceles fuera de Puerto Rico involuntariamente. Estos traslados no cumplen con nuestro derecho constitucional a la rehabilitación”, indicaron en una declaración escrita.

El secretario de Corrección, Erik Rolón anunció recientemente el inicio del proceso de evaluación de nuevas propuestas para implantar el programa “Out of State” para reducir los costos de operación de las cárceles mediante la consolidación. El programa contempla el movimiento de confinados a instituciones en Estados Unidos.

“Sabemos que esto es el resultado de una imposición de la Junta de Control Fiscal, imposición la cual rechazamos enérgicamente. Ya que estos traslados en ningún momento nos van a ser de provecho en la rehabilitación, nuestra Integración familiar será deshecha y nuestra reinserción a la comunidad será imposible”, señalaron.

“Nuestra población está orientada y organizada, y no debemos pagar por las malas decisiones que históricamente tomaron los gobernantes de este país llevando a nuestro pueblo a la quiebra”, agregaron.

Asimismo, emplazaron al gobierno a que para reducir el tamaño de la población correccional se amplíen los programas de rehabilitación y se permita que los ya rehabilitados tengan más opciones para salir a la libre comunidad. Mencionaron como ejemplo el Proyecto del Senado 459, que luego de ser aprobado en Cámara y Senado, el gobernador le dio un veto de bolsillo.

“Esa era la oportunidad para que todos los rehabilitados con buena conducta, además de estar trabajando o estudiando pudieran bonificar tiempo y adelantar su elegibilidad a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Estas deben ser las acciones correctas que debe asumir el gobierno en vez de trasladarnos para reducir gastos. Cuando habemos confinados rehabilitados, preparados y listos para salir a la comunidad y encontrarnos con nuestra familia”, dijeron.

“Nuestros derechos no serán violentados, el pueblo confinado estará pendiente a todo lo que surja relacionado a este tema”, aseguraron.