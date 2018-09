Olga Tañón tendrá un día en su honor en Orlando Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La ciudad de Orlando reconoció la trayectoria artística y la labor filantrópica de la cantante puertorriqueña Olga Tañón, por lo que le hizo entrega de las llaves de la ciudad y nombró el día 12 de septiembre como “El Día de Olga Tañón en Orlando, Florida”.

“Para mi este reconocimiento es más que un honor, no existen ni existirán nunca las palabras para agradecer el apoyo de un público que ha estado conmigo durante tantos años y de la misma forma estaré yo aquí siempre para ellos, siempre contarán con mi apoyo. Soy orgullosamente boricua y orgullosamente hispana. Orlando ha sido por muchos años mi segunda casa y desde el primer día me recibieron con mucho cariño y hermandad. Dos de mis hijos nacieron aquí y he visto cómo esta ciudad ha sido y continúa siendo precursora de la inclusión para todos los que llegan a ella. Esto gracias a la visión y liderato del alcalde Buddy Dier, el comisionado Tony Ortiz y todo el equipo de trabajo en especial Georgina”, dijo Tañón en declaraciones escritas.

“Tenemos una responsabilidad de contribuir positivamente a esta ciudad con nuestro trabajo, visión y liderato. Gracias por el honor que me confieren, gracias Orlando”, agregó.

La Décimo Segunda Ceremonia de Apertura del Mes de la Hispanidad del Municipio de Orlando, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, donde se reconoce la cultura y tradiciones de la herencia latina en Estados Unidos, fue el momento propicio para que las máximas autoridad de la ciudad de Orlando, incluyendo al alcalde Buddy Dyer y el Comisionado del Distrito 2 Tony Ortiz hicieran el reconocimiento.

“Cualquiera que conozca un poco acerca de la trayectoria artística de ‘La Mujer de Fuego’ sabe que durante años ha dejado muy en alto el nombre de la comunidad latina alrededor del mundo, representando no solo a la mujer empoderada y luchadora, sino, a la música y cultura hispanoamericanas”, dijeron los organizadores.

Indicaron que “La Tañón” no solo se ha destacado por su larga lista de éxitos musicales, sino que su labor filantrópica le han hecho ser también admirada por una comunidad que últimamente ha sido severamente golpeada. Como fue el caso de las víctimas del club nocturno “Pulse” en la propia ciudad de Orlando, por quienes Olga Tañón alzó su voz rechazando cualquier tipo de discriminación. Además, su gran labor de ayuda para con las víctimas del huracán María en su natal Puerto Rico, le han mantenido abiertas las puertas de miles de corazones de la comunidad latina que han sentido su apoyo y solidaridad.

No es la primera vez que la merenguera obtiene un reconocimiento de esta índole en su carrera artística, pues en el año 2015 recibió las llaves de la Ciudad de La Habana, Cuba, y en el año 2008 le fueron otorgadas las llaves de la Ciudad de Maracaibo, Venezuela.