Nueva función “Aquí no hay quien viva” Michelle Gonzalez

Ante el éxito de la pieza teatral “Aquí No Hay Quien Viva”, comedia basada en la obra The Odd Couple del dramaturgo estadounidense Neil Simon, se abre una nueva función este domingo, 12 de agosto a las 2:00pm en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. “Aquí no hay quien viva” está protagonizada por Marisol Calero y Cristina Soler junto a un elenco de primera, Linnete Torres, Lizmarie Quintana, Myraida Cháves, sin dejar a un lado la participación especial del primer actor Braulio Castillo y el regreso a las tablas de su hermano, Jorge Castillo actuando juntos por primera vez.

“Es una pieza que ha cosechado grandes éxitos en sus diferentes adaptaciones tanto en teatro, cine y televisión. Estamos seguros de que el público disfrutara de la puesta en escena que traemos este verano, una comedia para que pasen un rato agradable y rían con nosotros” comentó Calero.

Esta obra gira en torno a dos amigas Maritere Gonzalez (Marisol) y Vivian Otero (Cristina Soler) que deciden compartir apartamento, pero la convivencia entre ellas pronto se hace imposible debido a sus personalidades totalmente opuestas.

Vivian es una joven de 50 años extremadamente meticulosa y obsesionada con el orden y la limpieza, que es expulsada de su hogar por su esposo. Ante esta situación a Vivian no le queda otra opción que recurrir a su amiga de la infancia Maritere, para que le permita compartir su apartamento. La obra comienza su desarrollo cuando Vivian se da cuenta que el carácter de Maritere es totalmente opuesto al suyo, es una persona despreocupada, fiestera y no muy organizada. La convivencia definitivamente NO será sencilla

Sin duda no puedes perderte a estas cinco mujeres que te harán pasar la mejor tarde del mundo con sus locuras y ocurrencias. Pobre de estos hombres… Adquiere tus boletos en Ticket Center llamando al 787.792.5000 ó a través de su página web www.tcpr.com y en el Teatro Tapia de miércoles a domingo desde las 10:00am