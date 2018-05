“No le vamos a aprobar caprichos a nadie”, dice legislatura Michelle Gonzalez

(CyberNews)- Ante el reclamo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su Mensaje de Presupuesto ante la Asamblea Legislativa, los presidentes Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz exigieron el martes, que tanto el Gobierno como la Junta de Control Fiscal presenten la data que sustenta la derogación de la Ley 80 de 1976, de indemnización por despido sin justa causa.

“Yo no trabajo para la Junta. Yo trabajo para los que me eligieron. Yo voy descargar mi responsabilidad atendiendo las preocupaciones de la gente, no de la Junta. El capricho que pueda tener alguien para enmendar una ley sin dar una explicación, para mí no es justificable. Una buena idea, es buena venga de donde venga y una mala idea es mala venga de donde venga y defiéndala quien la defienda”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa.

“El proyecto tiene que llegar a la Cámara. Lo vamos a evaluar. Y de la misma manera nos tienen que convencer. En la medida que nos convenzan y presenten la evidencia, entonces tomaríamos una decisión. Pero esa decisión tiene que ser informada, que nos convenzamos y que se cuenten los votos”, expresó por su parte, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

En su mensaje, Rosselló Nevares les dijo a los legisladores “ya yo ejercí mi responsabilidad y confío plenamente en el compromiso que ustedes tienen con Puerto Rico.

“Yo respondo a eso, que yo voy a cumplir con la mía”, contestó Rivera Schatz.

“Hemos aprobado la inmensa mayoría de los proyectos de administración. Los que no se han aprobado ha sido porque algunas agencias no nos han suministrado la información. Nosotros no somos una Asamblea Legislativa que aprueba legislación a ciegas. Nos tienen que dar los datos, nos tienen que dar la información, nos la tienen que proveer. En la medida que eso se agilice, vamos a seguir colaborando con el gobernador”, sostuvo por su parte, Méndez Núñez.

Rivera Schatz insistió en que habrá recortes a las partidas presupuestarias, incluidas aquellas que se negociaron con la Junta de Control Fiscal.

“La política de austeridad tiene que ser en todos lugares. Los ajustes tienen que ser en todos los extremos. Y en todos los extremos vamos a trabajar en la evaluación del presupuesto. Si hay una política de austeridad y recortes tiene que ser uniformes y aplicarle a todos. Y cada centavo que se invierta o aumento que se requiera tiene que tener una justificación. Si la tiene, con muchísimo gusto se concede. Pero vamos a tener una sola vara, una sola palabra, una sola medida”, expresó Rivera Schatz.

Finalmente, el presidente del Senado solicitó la entrega del Código de Incentivos para poder evaluar en conjunto el Presupuesto, la Reforma Contributiva y el Código de Incentivos, en o antes del 25 de junio.

Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, alegó que el mensaje del gobernador estuvo plagado de mentiras.

“Esto realmente es una desgracia para el país. El recurrir al populismo hueco, a los aplausos”, sostuvo Bhatia en reacción al mensaje.

Entrentanto, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez mencionó que le toca a los legisladores contestar “el regaño” que les dio el gobernador.

“Ahora es la prueba de fuego. Si los legisladores van a estar de parte de los trabajadores y el pueblo de Puerto Rico. O si se van a doblegar ante el regaño de Estado que acaba de darle el gobernador aquí en su propia casa”, sentenció Dalmau Ramírez.