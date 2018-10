No habrá impuesto por inventario y video lotería será una mención Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El proyecto de Reforma Contributiva será aprobado en los próximos días, sin que incluya el impuesto al inventario almacenado y solamente se hará mención de la video lotería, según se dio a conocer el lunes, luego de una reunión en La Fortaleza.

En el cónclave participaron el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, los presidentes legislativos Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, así como los presidentes de las comisiones de Hacienda, Antonio “Tony” Soto Torres y Migdalia Padilla.

“Nosotros no podemos eliminar ese fondo que reciben los municipios por dos razones: uno es porque se usan para sus gastos operacionales y otra porción garantiza préstamos. Por lo tanto, no podemos cortar ese ingreso que ellos reciben. Por eso se constituyó un comité que incluye a los alcaldes que han sometido varias propuestas. Nosotros queremos verlas, modelarlas y establecer si son o no viables. Por eso es que se va a aprobar en un proyecto aparte. Nuestra urgencia ahora es la Reforma Contributiva”, expresó Méndez Núñez sobre la no inclusión del impuesto al inventario almacenado, que se trabajará en una medida aparte.

“El asunto de las tragamonedas, de la manera que se diseña, es que nadie a ciencia cierta puede establecer cuánto va a recaudar. Pues dentro de las cautelas que vamos a tener, es parte de lo que vamos a discutir”, explicó por su parte el presidente del Senado. De esta forma, según se explicó, los recaudos que pueda dejar la legalización de las máquinas tragamonedas no estarían comprometidos en ningún estimado.

Las partes se reunirán nuevamente el jueves para revisar los modelos de recaudos.

“Si el jueves en la noche, todo está bien, ya la próxima semana lo estaríamos presentando a los compañeros de Cámara y del Senado, para aprobarlo la próxima semana”, dijo el presidente de la Cámara.

“¿Por qué se va a aprobar simultáneamente? Porque como la discusión ha sido simultánea y hemos compartido la información, tan pronto la Cámara lo apruebe, el día siguiente lo aprobaría el Senado”, expuso Rivera Schatz.

Tampoco se aprobará en este momento el Código de Incentivos, aunque sí van a eliminar unos beneficios para lograr el objetivo de que el proyecto sea neutral en términos de ingresos al fisco.

“Tenemos 209 millones de dólares que de la propuesta del Ejecutivo tenemos que reponer y ciertamente tenemos que mirar cada uno de los cambios que se propuso en la Asamblea Legislativa para garantizarle al pueblo que esto va a ser neutral”, dijo el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés.

Rosario Cortés dijo que al momento no han identificado cuáles serán los incentivos que se eliminarán con la aprobación de la Reforma Contributiva. Tampoco se tiene certeza sobre la reducción del impuesto de venta y uso (IVU) a los alimentos preparados. La Fortaleza propuso que la reducción aplicara solamente para los ciudadanos que pagaran las comidas con tarjetas de crédito o débito. La Legislatura quiere extenderlo además a los pagos en efectivo. Ese cambio altera los estimados.

“Eso son parte de los números que vamos a estar modelando”, sostuvo Rosario Cortés.