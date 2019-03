Natal quiere que lo reconozcan en la Cámara como portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El representante Manuel Natal Albelo envió el jueves una carta al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez en la que solicitó se le reconozca la portavocía del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Estoy participando de Victoria Ciudadana, estoy afiliado a Victoria Ciudadana y que Victoria Ciudadana siendo una entidad política representada en la Cámara de Representantes en este caso, a través de este servidor, tiene que ser reconocida así por las instituciones de la Cámara de Representantes”, dijo Natal Albelo en conferencia de prensa.

“Esto incluye pero no se limita a reconocer una portavocía de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes con todos los derechos que eso significa para nuestra institución”, añadió.

Natal Albelo fue electo bajo el Partido Popular Democrático (PPD) en noviembre 2016 y juramentó bajo esa colectividad en enero de 2017.

El MVC no está inscrita en la Comisión Estatal de Elecciones como un partido político en propiedad.

“Para efectos del 9 de enero del 2017, cuando el compañero Juan Dalmau y el compañero Denis Márquez juramentaron, al igual que este servidor, juramentaron y se les reconoció en ese momento como delegación y portavocía del Partido Independentista Puertorriqueño. En ese momento el PIP no estaba certificado. Nosotros estamos en esa posición en ese momento”, dijo el representante.

Señaló que no debería tener ninguna oposición. Del mismo modo, mencionó que su deseo es participar de todas las comisiones legislativas como portavoz del MVC.

Explicó que está listo para llevar “a todos los foros posibles”.

“Ya contamos con un equipo de abogados y abogadas”, señaló Natal Albelo, junto a la licenciada Alexandra Lúgaro, Rafael Bernabe, entre otros representantes del MVC.

Sin embargo, el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a representante por el Distrito 2 de San Juan, Ricardo ‘Rey’ Chino Ocasio, acusó al representante Natal, de querer lucrarse a través del Movimiento de Victoria Ciudadana.

“Existen tantas cosas equivocadas y erróneas sobre esto que no tenemos espacio para enuméralas, pero es claro a todos que la principal intención detrás de este pedido es que se le aumente el presupuesto de su oficina con el fin de hacer política. Es más que obvio que lo que persigue es lucrarse de esto. Esta solicitud es una de dinero, simple y sencillamente”, comentó Ocasio.

“El representante Manuel Natal fue electo bajo el PPD, que ahora se cambie es su asunto, pero no debe pedir un aumento en presupuesto. Eso es una señal obvia de que fue un espectáculo solamente su pedido de no tomar dinero público para hacer campaña. Venir ahora con esto es una falta de respeto al pueblo. No sabemos porque va a correr, si es a la Cámara o para San Juan, pero no debería usar el pretexto de su estatus como candidato independiente de un partido que jamás se ha inscrito para eso. De hecho, el MVC dice que no es un partido”, agregó Ocasio.