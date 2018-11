Muere tras nocáut en pelea mundial

La leyenda italiana Christian Daghio falleció a los 49 años en una pelea por el título mundial de Muay thai, en Tailandia.

El siete veces campeón del mundo de la disciplina sufrió un duro KO en el último round y fue trasladado a un hospital, donde estuvo en coma hasta hoy. Daghio falleció tras no superar un grave daño cerebral.

“Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años. El anillo era su vida y murió como campeón. Mi hermano tenía una novia en Tailandia y una niña de 5 años que aún no sabe que su padre está muerto”, fueron las palabras del hermano de Daghio tras hacerse pública la noticia, según consigna la prensa italiana.

Daghio estuvo dos días en coma y la imagen del KO que sufrió en la pelea ante Don Pareuang, por el título mundial, es impactante.