Morovis iniciará nueva ruta de transporte público ‘Vamos pa’l Pueblo’ Michelle Gonzalez

MOROVIS – La alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado González anunció que a partir de julio comenzará el programa de transporte público ‘Vamos Pa’l Pueblo’, que consiste de tres vehículos de 15 pasajeros que ofrecerá transportación a los ciudadanos desde el casco urbano a los barrios y viceversa.

“Una de las grandes necesidades que tiene nuestra población mayor, así como estudiantes y personas con discapacidad es una alternativa de transportación que sea constante y confiable. Con el pasar del tiempo, en Morovis perdimos el servicio de porteadores públicos y con esta iniciativa municipal vamos a cumplir con la gente. Nuestra Tierra de Titanes es bien amplia, de 39 millas cuadradas, con 13 barrios mas la zona urbana. Esas distancias hay que acortarlas”, explicó la Alcaldesa, primera mujer en ocupar la poltrona municipal en este pueblo de la montaña.

Maldonado explicó que el servicio que inicia en julio será de lunes a viernes de 6:00 am a 3:00 pm en las paradas designadas en los barrios. Ante la situación fiscal de los municipios, donde se están recortando servicios y salarios, Maldonado argumentó que el programa ‘Vamos pa’l Pueblo’ es económico de mantener, ya que los tres vehículos ya eran parte de la flota municipal.

“Desde que llegué en enero me senté con mi equipo de trabajo y hemos recortado en muchas áreas donde no se medía la efectividad. Nuestro nuevo presupuesto así lo evidencia y ciertamente estamos enfocados en el servicio a la comunidad y no en mantener las cosas como se hacían en el pasado. En ese sentido, el concepto de hacer más con menos lo estamos haciendo realidad con ‘Vamos pa’l Pueblo’. Yo estoy convencida que como sociedad vamos a salir adelante si repensamos las cosas desde todos los ámbitos de la administración pública. Un chavito que podamos poner en servicio y no en burocracia, es un chavito que veremos crecer. Eso es lo que estamos haciendo en Morovis y créanme, funciona”, finalizó Maldonado González.