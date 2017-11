Messi: “No me gustaría cruzarme con España (en el Mundial)” Michelle Gonzalez

EFE -El capitán albiceleste Lionel Messi afirmó que no le gustaría cruzarse con España durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, ya que “es un rival muy difícil”.

“No me gustaría cruzarme con España. Es uno de los rivales que nos puede tocar en el sorteo, en el grupo y la verdad que prefiero evitarlos a ellos por lo que significa la selección española, por lo que es, por lo que tiene”, señaló ‘la Pulga’ este miércoles desde Rusia en una entrevista con el canal argentino TyC Sports.

Asimismo, identificó a las selecciones de España, Brasil, Alemania y Francia como las candidatas a ganar el Mundial, ya que son “las que mejor imagen están dejando, las que mejor juego hacen”.

Por otra parte, prometió que si la Albiceleste gana la Copa del Mundo de Rusia 2018 recorrerá a pie los cerca de 30 kilómetros que separan los municipios de Arroyo Seco y San Nicolás de Rosario.

En diálogo con el canal de televisión ESPN, Messi comentó lo difícil que fueron las eliminatorias sudamericanas y admitió que la clasificación supuso un “desahogo”, ya que si no se hubiera producido, “hubiera sido el fin” de su etapa en la selección.

El argentino no quiso realizar declaraciones sobre el Mundial de Catar 2022 y enfatizó que “por ahora” se está centrando en “el de Rusia, que es más cercano”.

“Ojalá podamos conseguir lo que todos deseamos. Después, veremos cómo sigue el camino. Falta poquito para el Mundial, no hay mucho tiempo para el trabajo”, continuó.

Respecto a su encuentro con Diego Maradona durante la celebración de los Premios FIFA The Best el pasado octubre, Messi alegó que no tuvieron “la oportunidad de hablar mucho” y que quedó pendiente una conversación.

“Fue muy rápido todo y había mucha gente. Sí nos quedó pendiente una charla. Nos la debemos y quedamos en que la vamos a tener”, añadió.

Reconoció que también le gustaría jugar en la liga argentina, más específicamente en Newell’s Old Boys, por ser “algo pendiente que quedó”.

“Jugaba ahí de chiquito y mi sueño siempre era llegar a primera y poder estar dentro de esa cancha”, afirmó, pero alegó que no sabe “qué va a pasar dentro de unos años” y que no puede asegurar que vaya a volver.

También hizo referencia a su vida personal e informó que después de que su mujer, Antonela Roccuzzo, dé a luz a su tercer hijo, que se sabe que será varón, irán a “por la nena”.

“Esperemos que llegue este, que faltan muchos meses y después se verá. Pero seguramente iremos por la nena. Esperemos que llegue la nena en el cuarto”, concluyó.

Lionel Messi, que mantuvo estas entrevistas tras levantar el silencio con la prensa que mantenía la selección desde hace un año, se encuentra en Moscú con motivo del partido amistoso que mantendrá Argentina con Rusia este sábado.

Después, la Albiceleste se dirigirá a Nigeria, donde disputará el martes otro amistoso. EFE