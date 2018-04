Medida busca atender la problemática de los animales realengos en la isla Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Comisión de Salud inició el jueves, la evaluación de una medida que busca crear la “Ley del Sistema de Servicios Médicos Veterinarios y Control Animal de Puerto Rico”, con el fin de atender la problemática de los animales realengos en Puerto Rico.

El autor de la medida sostuvo en declaraciones escritas que con la medida, que busca la construcción de albergues regionales y hospitales veterinarios para atender a la población de mascotas en la isla, “se abre a la discusión pública las alternativas para atender este problema, por lo que si los deponentes se comprometen a aportar un lenguaje para manejar esta situación, se puede enmendar la medida, pero es necesario que contribuyamos todos a la solución de este problema que es impostergable”.

Durante la discusión del Proyecto de la Cámara 1343, el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, puntualizó la necesidad de que se atienda la problemática de los animales realengos en la isla, cuya población aumentó luego del paso del huracán María. Como modo de ejemplo, indicó que en el Precinto 3, el cual representa, hubo una proliferación significativa de animales que no solo se encuentran en las calles, sino en casas abandonadas cuyos dueños se fueron y dejaron sus mascotas a la buena voluntad de vecinos.



La directora de la Oficina Estatal de Control de Animales del Departamento de Salud, doctora Wilma Rivera, señaló, que es la única persona que trabaja en esta oficina, debido a los problemas fiscales que enfrenta la agencia. Junto al doctor Carlos Carazo, veterinario a cargo del Programa de Control de Enfermedades Transmitidas de Animales a Humanos, (zoonosis) se encarga de ejecutar la ley para que los municipios establezcan, de forma voluntaria, albergues para recoger a los animales que se encuentran en los lugares públicos.

Indicó que en los pasados 10 años, solo los municipios de Ponce, San Juan, Arecibo y Carolina establecieron dichas facilidades. Según puntualizó, no se han podido establecer en los restantes municipios ya que los alcaldes alegan escasez de recursos económicos para poder asumir dicha responsabilidad.

Añadió, que no se han implementado programas de educación sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas a edad temprana, ya que el Departamento de Educación (DE), a pesar de que se le ofreció de forma gratuita los talleres en los distritos de San Juan y Loíza, los maestros no asistieron “debido a que sus directores no le autorizaron a asistir”. A lo que Morales Rodríguez, solicitó mayor información para citar a los funcionarios del DE para que se incentive la participación de la agencia en esta labor de educar a los estudiantes sobre la necesidad de ser responsables con sus mascotas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, el doctor Walter Colón Lilley, dijo que urge legislación para el registro obligatorio de las mascotas con microchip y así fijar responsabilidades a los dueños que abandonen a sus mascotas, así como costos más bajos de este servicio si la mascota está esterilizada. Esta posición fue avalada por el doctor Miguel Borri Díaz, presidente de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios.

Mientras, que la licenciada Shakira Santiago Rodríguez, presidenta de la Comisión Especial sobre los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Puerto Rico, apoyó la medida del representante José “Quiquito” Meléndez, pero recomendó que el Departamento de Salud cumpla con su deber de atender esta problemática de salud pública.