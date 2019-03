Manny Manuel rompe el silencio Michelle Gonzalez

El artista puertorriqueño Manny Manuel, finalmente rompió el silencio y aseguró estar bien. “Yo estoy de pie”. Así dijo durante una entrevista telefónica que ofreció a la periodista Saudy Rivera en el programa Dando candela (Telemundo).

El conocido, Rey de Corazones aprovechó para aclarar que ha permanecido en España por voluntad propia, luego del incidente ocurrido hace una semana en el Carnaval Las Palmas de Gran Canaria en el que fue cancelada su participación tras mostrar un comportamiento errático.

Durante la entrevista, de unos 15 minutos, el artista indicó que sigue en Canarias, España, y que allá permanecerá “un tiempo”, a la vez que desautorizó a cualquier persona a hablar por él y a realizar cualquier tipo de recolecta para ayudarlo económicamente.

“Me encuentro rodeado de gente maravillosa en Islas Canarias, pero por decisión propia, una decisión que tomé, quiero estar acá un tiempo”, expresó el intérprete de música tropical.”Tengo amigos que he cultivado hace más de 20 años… Mi asistente (Carlos Zerolo) está conmigo. Nunca me ha soltado”, añadió.

Tras las colectas que se han anunciado, debido a su alegada situación económica, Manny aseguró que “no me falta un centavo, no he pedido dinero a nadie. Hasta el sol de hoy, nadie me ha dado un centavo, estoy bien, tengo dinero para estar aquí varios días y regresar a Puerto Rico”. El artista fue contundente al expresar que “ni he pedido dinero ni he pedido colectas, ni me interesan las colectas. No autorizo ninguna. Yo tengo mi dinero, yo trabajo por tener mi dinero, por mis cosas y no me hace falta nada”.

En cuanto a las personas que en Puerto Rico han hablado en su nombre, el cantante les envió un mensaje. “Yo no necesito que nadie, nadie hable por mí. No he autorizado a nadie a dar declaraciones a nombre mío, a nadie, sea quien sea, y tampoco las voy a permitir, el que me esté escuchando en este momento, y salga a hablar cualquier situación en nombre mío, está mintiendo, a la única persona que le estoy dando entrevista es a ti Saudy y no le voy a conceder entrevista a nadie más y nadie más tiene derecho a hablar por mí, quiero que quede sumamente claro esto en este momento”.