Maestros hacen lazo humano en contra del cierre de escuelas Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la doctora Aida Díaz, dijo el miércoles, una vez logró un escudo humano alrededor de El Capitolio, que la Legislatura tiene que tomar cartas sobre las acciones de la secretaria de Educación Julia Keleher.

“Por eso le digo a esta Legislatura, póngale coto a la doctora Keleher y si no pueden sáquenla de donde está y pongan a una persona que tenga sensibilidad y entienda a este pueblo”, expresó Díaz mientras recorría los alrededores de la Casa de las Leyes en momentos que se realizaba el escudo humano.

Pasadas las cinco de la tarde, maestros, padres, estudiantes, empleados públicos y municipales rodearon el edificio principal de El Capitolio, para llevarle un mensaje de “Basta ya” a los legisladores. Los empleados fueron despachados antes de las tres de la tarde, por lo que en los interiores del edificio se destacaban los efectivos de la Policía, empleados de seguridad y mantenimiento.

“Hicimos un reclamo a la Legislatura para que interpelaran a la secretaria y todavía no han hecho nada. Y hoy cerraron temprano y despacharon a todos los empleados. Aquí lo que habemos somos maestros no criminales”, sostuvo.

La actividad tuvo el respaldo de la Federación de Trabajadores y sus sindicatos afiliados y la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT). Participaron entre otros los alcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz; Comerío, Josian Santiago y Caguas, William Miranda Torres.

“Lo único que le estoy pidiendo es que se sienten a dialogar. Y esta secretaria ha sido descortés. La única vez que la conocí, prácticamente me botó de la oficina. Ella me separó media hora, le pedí cinco minutos más para presentarle un proyecto piloto que estamos llevando en Caguas y ella se quejó con su ayudante porque le pedí cinco minutos más y ella dijo que era media hora. Así que me fui”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

La presidenta de la AMPR sostuvo que esta actividad se une a otras acciones judiciales en el tribunal estatal y federal contra las determinaciones de Keleher por el cierre de las escuelas y los recortes a las pensiones aprobados en el plan fiscal.

La misma sirvió además como antesala a las actividades del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.