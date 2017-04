Los 100 días de Rosselló con intensa agenda de trabajo Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

michelle@elexpresso.com

LA FORTALEZA — A los 100 días como gobernador y siendo el primer ejecutivo bajo presiones de una Junta Fiscal impuesta por el gobierno de Estado Unidos, el Dr. Ricardo Rosselló Nevares tiene un récord de haber aprobado en ese período la mayor cantidad de legislación en la historia local.

En entrevista con la Prensa regional esta semana, dijo que firmó 21 leyes y 29 órdenes ejecutivas, ha logrado reducir en $144 millones las contrataciones en el gobierno central en comparación con la pasada administración para este periodo.

Se expresó satisfecho durante esta entrevista sobre la certificación de su plan fiscal, presentado a la Junta de Control Fiscal (JCF), mientras se prepara para presentar un presupuesto para el próximo año con una reducción de un 10% en los gastos del Estado.

El gobernador indicó que durante este periodo aprobó la mayoría de sus 12 compromisos del Plan para Puerto Rico que presentó durante la campaña electoral.

Se desglosan en la creación del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, la promoción del bilingüismo en el sistema de educación pública, creación del Centro de Oportunidades Federales, promover los acuerdos entre la Universidad de Puerto Rico y las agencias de la Rama Ejecutiva. Además, recordó haber aprobado la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, firmó la ley conocida como del Empleador Unico, creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).

Se comprometió en la creación de la corporación sin fines de lucro Enterprise Puerto Rico y modernizar la Ley de Alianzas Público Privadas (APP).

Creó la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos y el pasado lunes firmó la Ley crea el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

De todas, la única que no se ha trabajado es la creación de una mesa de diálogo permanente para la mediación de conflictos, reconoció.

Rosselló Nevares ha enfrentado críticas ante la austeridad establecida por el plan fiscal y ha alertado sobre las consecuencias de la huelga en el sistema educativo de la Universidad de Puerto Rico.

Entre sus esfuerzos para la consolidación de 131 agencias a unas 36, el Gobernador detalló que las próximas oficinas que serán impactadas están relacionadas al desarrollo económico de Puerto Rico.

Las APP

En cuanto a infraestructura, se mantiene a la espera de la celebración el 20 y 21 de abril del primer simposio de las APP con el fin de evaluar las presentaciones que se hagan, que en su mayoría contemplan trabajos en carreteras.

“Hay dos mecanismos de trabajo de infraestructura, la primera es las aportaciones que se puedan realizar desde el gobierno y la otra es las APP participativas,” expresó.

Agregó que en el simposio se les va a permitir a otros sectores participar, entre ellos los municipios.

Aseguró que “no hay dinero para eso,” al referirse a la creación del Tren de Caguas. Sin embargo, no descartó que a través de una APP pueda desarrollarse.

A preguntas de EL Expresso sobre las peticiones que han realizado alcaldes como Bernardo “Betito” Márquez, de Toa Baja, solicitando el traspaso de terrenos como el de Isla de Cabra, el Balneario Punta Salina y una antigua planta para desarrollar composta —similar al realizado por el alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago sobre el Balneario de Cerro Gordo—, el Primer Mandatario enfatizó que se mantiene en la creación de un mapa de activos del gobierno.

“Hay varios componentes. Primero, hay que hacer un mapa de activos del gobierno. Aquí no había un inventario y eso dificulta el proceso, evaluaremos por agencia lo que les pertenece y una vez identifiquemos los activos, si es de beneficio para el municipio y no es meramente que quede en el traspaso de ese activo, pues se contempla. Lo que pasa es que muchas veces se hace el traspaso de propiedades, y el municipio lo utiliza como mecanismo como colateral para pedir prestado. Para eso no vamos a hacer ese esfuerzo”, enfatizó Rosselló Nevares, al destacar que conoce bien la propuesta de la planta de composta de Márquez la que catalogó como “positiva”.

Los alcaldes y el CRIM

Sobre las opciones para paliar el recorte de los $350 millones que representan los llamados subsidios del Estado al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), dijo continuar evaluando esfuerzos para identificar las propiedades que no pagan CRIM.

“Aquí la controversia la generó la oposición, en especificó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín…, cuando en nuestro Plan Fiscal se consideraban unas opciones en busca de parear, no era un aumento a las tasas o impuestos como ella comenzó a hacer”, explicó.

El caso de O’Neill

Sobre el escándalo que rodea al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, el Gobernador continúa esperando el resultado de la investigación que realiza Justicia.

“Para mí, lo importante es que se sepa la verdad, que se tomen las acciones pertinentes ya que las acusaciones son serias, no solo de acoso laboral, sino de acoso sexual. Mi administración tiene cero espacio para eso. La Secretaria de Justicia está tomando esta investigación bien en serio, lo está haciendo de manera diligente. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana,” subrayó.

Y apostilló: “Tan pronto se tenga algo concreto, la Titular [de Justicia] lo revelara públicamente. Además, la pobre respuesta del Alcalde arroja serias dudas sobre ese asunto, por lo que próximamente estoy confiado en que Justicia revelará el resultado de la investigación”.

Aseguró que no ha tenido ningún tipo de contacto ni comunicación con el ejecutivo municipal de Guaynabo.