La videolotería no va según la Junta de Control Fiscal Michelle Gonzalez

(CyberNews)- La directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko dijo el lunes que el proyecto que viabiliza la videolotería en Puerto Rico es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado pues no ha sido demostrado que su implementación tenga un efecto neutro sobre los ingresos y no afectará otros ingresos en el Plan Fiscal.

“Lamentablemente, a pesar de varios intentos, la Junta aún no ha recibido datos que apoyen la perspectiva de que la disposición relacionada a los terminales de video lotería en el proyecto de ley tiene un efecto neutro sobre los ingresos y que no canibalizará otras fuentes de ingreso presentes en el Plan Fiscal. El estudio provisto al momento no provee suficiente certeza como para afirmar un efecto neutro sobre los ingresos”, dijo Jaresko en comunicación escrita.

“Hasta tanto la Junta pueda convencerse con datos y estudios que demuestren que la propuesta de video lotería no canibalizará los ingresos existentes del Plan Fiscal, la perspectiva de la Junta es que esta porción del proyecto de ley no tiene un efecto neutro sobre los ingresos y sigue siendo inconsistente con el Plan Fiscal”, añadió.

Jaresko exigió, además, que el gobierno debe presentar en el texto de la legislación, la relación en costos de implementación, operaciones y otros.

“Además de proveer datos que demuestren que la propuesta no canibalizará los ingresos existentes del Plan Fiscal, también es importante que el texto de la medida tome en cuenta los costos de implementación, operaciones y regulación provenientes de la propuesta. Para asegurar la neutralidad en los ingresos, los operadores de video lotería, y no el gobierno, deberán ser responsables de pagar estos costos”, concluyó.