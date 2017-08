La resistencia emanará del pueblo, dice el gobernador Michelle Gonzalez

LA FORTALEZA (CyberNews) – “La resistencia va emanar naturalmente del pueblo. El pueblo no va a aceptar que esto ocurra”. De esta forma el gobernador Ricardo Rosselló Nevares contestó el martes sobre la intención de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que se implante una reducción de jornada laboral.

“¿Queremos exaltar, exagerar y maximizar lo que es la colonia, teniendo una Junta de Supervisión Fiscal que hizo una metamorfosis a convertirse en una junta que dictamina unilateralmente y lo vamos a aceptar?”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“¿O vamos a estar dispuestos a decir basta ya, hasta aquí llegamos y no vamos a permitir que eso ocurra. Esto no es una reacción emocional, es puramente racional. De lo que significa la gobernanza en Puerto Rico. Posiblemente en este momento hay asesores fiscales del gobierno reunidos con la junta, porque hay colaboración en muchas áreas, pero en este punto no estamos de acuerdo”, añadió.

Cuestionado sobre lo que se considera un síndico para el Departamento de Hacienda, el secretario, Raúl Maldonado no contestó categóricamente, si al igual que Rosselló Nevares estaría dispuesto a pagar con cárcel por resistirse a aceptar la imposición.

“Eso es un proceso en el cual el secretario de Hacienda va a cumplir con el pueblo de Puerto Rico y va a cumplir las directrices del gobernador de que eso no lo vamos a aceptar. Eso se plantearía en el Tribunal y es una de las alternativas que tenemos sobre la mesa”, declaró el secretario.

Mediante una carta enviada el lunes por el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, de no concretarse la reducción de jornada en el gobierno, de dos días al mes, la JCF acudirá a los tribunales a imponerla, lo que pudiera repercutir hasta cuatro días al mes.