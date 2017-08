La Junta demanda al gobernador por la reducción de jornada laboral Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews) – La Junta de Control Fiscal (JCF), presentó un recurso de sentencia declaratoria e interdicto contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para que se cumpla con la reducción de jornada laboral para los empleados del Gobierno de Puerto Rico, trascendió el lunes.

Aunque se informó que la reducción afectará unos 135 mil empleados públicos, los componentes de seguridad y educación, están exentos de dicha reducción.

En la alegación del presidente de la JCF, José Carrión, tercero, el gobernador no cumplió con el término de 90 días, a partir del 15 de marzo de 2017, para notificar al Congreso, o al presidente de los Estados Unidos, que no acogería la recomendación de la JCF de reducir la jornada laboral a los empleados públicos.

Según reza la sentencia de 30 páginas, “En ningún momento dentro de los 90 días después del 15 de marzo, el gobernador o la legislatura notificaron a la JCF, al presidente de los Estados Unidos, al líder de la mayoría en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos, de una decisión para no adoptar el programa de reducción de la jornada laboral o cualquier otra provisión en el plan fiscal de Puerto Rico”.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo que no le toma por sorpresa la demanda radicada.

“Yo creo que todo el mundo anticipaba eso. No es una gran sorpresa. Nosotros entendemos que tenemos un argumento producto en ley, por la 205. Nosotros estamos ejecutando el plan fiscal. La reducción de jornada laboral era una recomendación que se había puesto como enmienda dentro del plan fiscal. De la misma forma establezco que, nosotros queremos demostrarle, no tan solo a la Junta de Control Fiscal, sino al Pueblo de Puerto Rico por qué es que estamos correctos en nuestra aseveración del por qué no es necesaria en este momento”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Yo no me opongo a la reducción de jornada laboral como una guerra filosófica. Es por una razón pragmática de que no es necesaria en este momento. Hemos cumplido con los objetivos que se habían establecido pero estamos dispuestos a buscar otras alternativas”, añadió.

Rosselló Nevares insistió en que posee evidencia que demostrará que no es necesaria la reducción de jornada laboral.

“Yo no se lo voy a probar solamente al tribunal, yo se lo quiero probar al Pueblo también”, concluyó.