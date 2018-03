A la firma del gobernador la Reforma Educativa Michelle Gonzalez

(CyberNews)– La Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1441, que viabiliza la reforma del Departamento de Educación.

Como parte de las enmiendas, se garantiza los derechos adquiridos de los maestros, que incluye su escala salarial, la retención de su aportación al Sistema de Retiro de Maestros y la garantía de que estas escuelas proveerán plan médico a sus empleados.

También, se incluye el Seguro Social para nuevos maestros como parte de su compensación y beneficios. A maestros corrientes se confiere un periodo de un año para que el Secretario del Departamento de Educación lleve a cabo la consulta mandataria para incluirlos en el seguro social. De igual forma, se incluyó la eliminación de programas de educación sexual y el requisito de implantar un currículo de integración académica de la equidad de género. En su lugar, se promoverá la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira y la prevención de violencia doméstica.

De otra parte, el Cuerpo reconsideró el Proyecto de la Cámara 1147, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante Eddie Charbonier Chinea, para requerir que reciban turnos de prioridad y servicios las personas con impedimentos (limitaciones físicas, mentales o sensoriales).

También, que todo familiar, tutor o persona que haga gestión para sí mismo acompañado de una persona con impedimento (independientemente si la gestión es para él o la persona impedida), mujeres embarazadas, personas mayores de sesenta (60) años y toda persona con asuntos pendientes que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima o aérea en un mismo día, pueden recibir turno de prioridad. Ello también, si fueran a realizar cualquier gestión en agencias del Gobierno.

Del mismo modo, se favoreció y se reconsideró el Proyecto de la Cámara 1281, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz y el presidente Méndez Núñez, para enmendar la “Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de extender las protecciones de esta Ley, a los profesionales de la salud provenientes de otras jurisdicciones de los Estados Unidos de América destacados para atender un evento catastrófico en nuestra localidad, según lo establecido por el Emergency Management Assistance Compact (EMAC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, se favoreció el Proyecto de la Cámara 1237 del representante Juan Oscar Morales Rodríguez, para reglamentar las prácticas del uso de nueva tecnología en las farmacias contemplada bajo la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”.

La medida destaca que el expediente electrónico médico y farmacéutico de pacientes sustituyó el expediente físico para facilitar la búsqueda y entrada de datos sobre el paciente para que éste reciba servicios adecuados y permite que el récord esté disponible para otros proveedores de servicios; tales como: farmacias y facilidades de terapias.

A esos efectos, el representante consideró necesario establecer política pública requerir a toda persona que haga negocios con un proveedor de servicios de salud que ofrezca servicios relacionados con la información de salud, con los records o expedientes de un paciente, le asegure al proveedor de servicio de salud el acceso y traslado de la información disponible en su sistema al finalizar su relación contractual. Aseguró, que esto detiene la práctica común que las personas o compañías que los proveedores o las facilidades de salud contratan para manejar los expedientes y demás servicios, que no quieren traspasar la información del paciente al terminar su contrato.

Igualmente se consideró el Proyecto de la Cámara 838, de la autoría del representante Joel Franqui Atiles, cuyo fin es proveerle a los municipios la opción de arrendar los locales cuando no puedan ser declarados estorbos públicos conforme al procedimiento establecido por ley; y para otros fines. La pieza, enmienda la “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, que fue adoptada con el fin de que las estructuras abandonadas, solares baldíos, entre otros y que constituyan estorbos públicos, puedan ser expropiados por los Municipios, previo el debido proceso de ley que cobija al propietario.

Igualmente, se consideró la Resolución de la Cámara 790, de la autoría de los representantes Jorge Navarro Suárez y Eddie Charbonier Chinea, para investigar los presuntos esquemas de corrupción que han sido perpetrados por la División de Compras del Municipio de San Juan, bajo la administración de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. La pesquisa, también evaluará los criterios y parámetros que fueron tomados en consideración por el ayuntamiento al realizar la compra del equipo para las Fiestas de la Calle San Sebastián en el año 2015 y para la remodelación de los baños del Estadio Hiram Bithorn con motivo de la celebración de la Serie del Caribe de béisbol en el año 2015, entre otros.

El representante Navarro Suárez, sostuvo que “desde el 2015, han trascendido múltiples controversias públicas relacionadas a la legalidad de los procesos de compra del Municipio de San Juan. En adición, desde este mismo año han surgido innumerables controversias a casusa de la politización de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián por parte de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Además, de denuncias de maltrato a sus empleados. Se tiene que investigar”.

Mientras que el representante Víctor Parés-Otero expresó que “me han visitado varios constituyentes sobre estos asuntos. Es como si San Juan estuviera sin cabeza. Apenas lleva un año en el cargo e invito a la gente de San Juan a decir si ha visitado mi distrito IV de San Juan. Nadie la ha visto. No va”.

Además, se ratificó la Resolución de la Cámara 197, que investiga los beneficios, ventajas y repercusiones que puede tener el implementar los “Puntos de Encuentro Familiar” de Puerto Rico con miras a fortalecer los vínculos familiares que actualmente son lacerados por los divorcios o separaciones; la Resolución de la Cámara 797, que estudiará las necesidades de desarrollo económico, urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública, tras el paso de los huracanes Irma y María por la Región Sur de Puerto Rico; la Resolución de la Cámara 459, que analiza la organización y funcionamiento del Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), su potencial desarrollo y la deseabilidad de ampliar sus facultades y capacidades de trabajo; y Resolución de la Cámara 249 para investigar la posibilidad de utilizar áreas de edificios y propiedades del Gobierno como espacio para publicación de anuncios.

Seguido se consintió con varias resoluciones que solicitan extender los términos de las Comisiones para rendir sus informes, entre las que se encuentra la Resolución de la Cámara 578 de la Comisión de lo Jurídico; la Resolución de la Cámara 599 de la Comisión de Cooperativismo; la Resolución de la Cámara 615 de la Comisión de Seguridad Pública; y la Resolución de la Cámara 768 de la Comisión de Transportación e Infraestructura.

El Pleno legitimó varias resoluciones conjuntas que reasignan fondos, entre las que se encuentra la Resolución Conjunta de la Cámara 280 y 281 que destinan fondos al Municipio de Bayamón; y las Resoluciones de la Cámara 282 y 288 que reasigna fondos a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.

De otra parte, se convalidó los siguientes planes de reorganizaciones, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz junto a la mayoría parlamentaria: la Resolución Conjunta del Senado 41, que reorganiza el Consejo de Educación de Puerto Rico; y la Resolución Conjunta del Senado 42 que reorganiza y consolida la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía, la Administración de Energía de Puerto Rico y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en una nueva instrumentalidad se conocerá como la “Junta Reglamentadora de Servicios Público de Puerto Rico”.

Durante el proceso parlamentario se dio por recibido el primer informe parcial sometido por el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara que preside el representante José Luis Rivera Guerra, en torno a la Resolución de la Cámara 739, mediante la cual se comenzó a investigar la implementación de la Ley Núm. 2-2016, que fue aprobada para enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.

Esto, con el propósito de reconocer como pertenencia del dueño de un vehículo de motor, la tablilla que lleva el mismo. Así pues, al adquirir un vehículo nuevo, el dueño de la tablilla podría optar por retenerla y no verse obligado a adquirir una nueva. No obstante, a pesar de haberse aprobado una ley para los propósitos antes mencionados, se comprobó que existen denuncias públicas alegando que en el Departamento de Transportación y Obras Públicas no está cumpliendo con sus disposiciones.

Finalmente, se aprobó una Moción de pésame de parte de este cuerpo legislativo a la familia de Ileana Colón Carlo por su fallecimiento. Esta fue la primera mujer Contralor de Puerto Rico nombrada bajo la administración del exgobernador, el licenciado Rafael Hernández Colón.

La Cámara recesó sus trabajos hasta próximo 2 de abril de 2018 a la 1:00 de la tarde.