A la espera de acción por parte del gobernador Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El senador popular, Aníbal José Torres dijo el miércoles que espera acción de parte del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares luego que se diera a conocer un informe de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) que señala violaciones éticas del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Rafael Ramos Sáenz.

“A base de la información que brinda la OAT espero que sea cuestión de horas para que se inicien los procesos éticos y criminales correspondientes contra todas las personas que junto al juez Ramos violaron la ley y la ética. Confío que el gobernador también actuará de conformidad, a menos que él también tenga pleno conocimiento de los diferentes operativos y grupos operacionales que forman parte de su grupo de trabajo”, dijo Torres en declaraciones escritas.

El martes trascendió que un informe de la OAT contiene una recomendación de causa probable a la Comisión de Disciplina Judicial contra Ramos Sáenz luego que identificaran violaciones a los cánones de la ética judicial. Esto por su participación en una conversación en grupo en la aplicación de mensajería WhatsApp en la que pidió instrucciones para resolver una controversia en las pasadas elecciones.

Se informó que el documento de 72 páginas y sometido el pasado 28 de marzo, señala que Ramos Sáenz, quien renunció al cargo en medio de esta controversia, fue partícipe de la confección del Plan para Puerto Rico, que contiene los compromisos programáticos del gobernador. Asimismo, el escrito alega que el juez colaboró con el mandatario desde las primarias hasta su elección. Además, el informe detalla que Ramos Sáenz mantuvo comunicación con Itza García, actual secretaria asociada de la gobernación y quien en aquel entonces era la presidenta del Plan para Puerto Rico.

“Quiero reconocer la diligencia con que la Rama Judicial ha hecho estas importantes determinaciones iniciales sobre las denuncias que formulé a principio de febrero. El informe de la OAT no sólo corrobora el serio y grave problema con la justicia que enfrenta el juez Rafael Ramos, con más de una decena de imputaciones de violaciones a cánones de ética judicial y profesional, sino que también demuestra que estamos ante un operativo político debidamente organizado, coordinado y hasta de pactos secretos, que trascendía en su formación y ejecución, toda ética y reglas existentes”, sostuvo el legislador.

Entretanto, señaló que el informe es suficiente para corroborar la veracidad de su denuncia y alegó quedó plenamente evidenciado “lo injustificado y deliberado del silencio de funcionarios de la más alta esfera de este gobierno”.

“Si no fuese por este informe de la OAT al día de hoy el país no estaría enterado que, no es sólo un chat sino múltiples chats; que ahora los funcionarios dicen no saber que el juez era juez, y el principal imputado simplemente dedicarse a decir que no hay evidencia admisible sobre comisión de delito. Es decir, al día de hoy todavía ninguno de estos funcionarios acepta que ha violado la ley y la ética. Esta es una justificación inaceptable que raya en el encubrimiento”, señaló.