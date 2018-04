Junta de Gobierno de UPR anuncia candidatos semi-finalistas a la presidencia Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Luego de un riguroso proceso de evaluación, el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recomendó el jueves, de forma unánime a siete candidatos como semi-finalistas para el cargo de presidente en propiedad del primer centro docente en la isla.

Estos son: Alexandra Medina Borja, Ph. D.; Keith Terrence Miller, Ph. D.; Arturo Avilés González, Ed. D.; Jorge Haddock Acevedo, Ph. D.; Carlos Colón de Armas, Ph. D.; José Wiley Ramos, M. D. y Anny Morrobel Sosa, Ph. D.

La vicepresidenta de la JG, licenciada Zoraida Buxó Santiago, quien preside el Comité, explicó en declaraciones escritas que “el proceso de búsqueda en el cual nos embarcamos fue uno proactivo y metódico. Consultamos presidentes y expresidentes de universidades en los Estados Unidos, todos con raíces puertorriqueñas, al igual que profesores, líderes universitarios y organizaciones como la American Association of Hispanics in Higher Education, el American Council on Education y la Association of Governing Board, entre otras”.

La convocatoria de la posición se publicó tanto localmente en un periódico de circulación general, como en Chronicle of Higher Education, una publicación especializada de acceso global.

“Como resultado de dicho esfuerzo, el Comité contó con 24 aspirantes a la presidencia – 5 mujeres y 19 hombres – de trasfondos diversos, quienes fueron evaluados con una rúbrica desarrollada a base del perfil aprobado por la Junta de Gobierno”, detalló Buxó Santiago.

“Todos los hombres y mujeres que presentaron sus credenciales son destacados académicos y profesionales, por lo cual el ejercicio de cernimiento fue uno difícil”, añadió.

Buxó Santiago destacó que no tan solo consideraron las credenciales académicas, publicaciones e investigaciones de los aspirantes, sino su liderato, trayectoria, experiencia y destrezas administrativas, logros y capacidad para levantar fondos externos. El grupo evaluador utilizó una rúbrica formulada a base del perfil que forma parte de la Certificación 40 (2017-18) de la Junta de Gobierno, la cual contiene los criterios con los que debe cumplir el aspirante a ocupar el cargo de presidente del sistema universitario.

Por su parte, el presidente de la JG, licenciado Walter Alomar Jiménez, se expresó sumamente satisfecho con la labor realizada por el Comité. “Para encontrar a la persona idónea se requiere llevar a cabo un proceso amplio, abierto e inclusivo, y es precisamente lo que hemos hecho. En este momento de grandes retos necesitamos reclutar el mejor talento para fortalecer la oferta académica de la Universidad y brindarle solidez financiera. Serán las aptitudes y experiencias de los candidatos las que regirán la elección”, puntualizó el presidente.

Los expedientes de los candidatos semi-finalistas se enviarán hoy a los senados académicos de los recintos y unidades, los cuales tendrán la oportunidad de participar como entes consultados y presentar sus informes al Comité en o antes del 1 de mayo. Durante este periodo, el presidente interino convocará a la Junta Universitaria para fijar fechas para entrevistar a los candidatos. El 30 de mayo el Comité rendirá su informe al pleno de la JG y el ente rector de la institución elegirá al presidente en propiedad.

El licenciado Alomar Jiménez y la Lcda. Buxó Santiago, a nombre de todos los miembros del Comité, extendieron su agradecimiento a los demás candidatos que dieron el paso al frente y se hicieron disponibles para liderar la universidad en momentos de adversidad, por la muestra de su valentía y compromiso con la educación superior.

El Comité de Búsqueda y Consulta de la JG está compuesto, además, por el Lcdo. Luis Berríos Amadeo; el representante claustral, doctor Alan Rodríguez Pérez; el representante estudiantil, Gilberto Domínguez Escalera; y el representante del Departamento de Educación, Eric Pérez Torres.