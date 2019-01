Jueza Sonia Sotomayor no mezcla sus raíces puertorriqueñas con sus decisiones judiciales El Expresso de Puerto Rico

Por Juan A. Hernández

SAN JUAN (CyberNews) – Aun cuando la juez asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, dice sentirse orgullosa de tener un “corazón puertorriqueño”, aseguró este fin de semana que “no representa a Puerto Rico” como integrante del más alto foro judicial estadounidense.

“Yo no represento a Puerto Rico. Yo represento la justicia”, dijo Sotomayor durante la presentación en Plaza Las Américas de las ediciones en español de sus libros “El mundo adorado de Sonia Sotomayor” y “Pasando Páginas”.

De acuerdo con Sotomayor, dicha distinción “es una diferencia bien grande” porque ella debe ver casos en los que “no puedo defender la posición de Puerto Rico, o de cualquier otra persona, puertorriqueña o no, porque la ley no lo permite”.

En medio del aparente conflicto en torno a su identidad, Sotomayor no vaciló en asegurar que “algunas veces la ley no resulta en cosas buenas, en esos momentos yo tengo confianza en que las leyes son hechas por gente que pasa leyes buenas, por gente que pasa leyes malas, y por gente que cambia las leyes malas.

“Muchas veces he tenido casos en los que la presunción no me ha gustado, y lo he tenido que hacer. Pero siempre escribo y explicó por qué yo creo que en esa situación la ley no ha sido justa,” explicó.

Barack Obama

Sotomayor, de padres puertorriqueños, fue nombrada al Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2009 por el entonces presidente Barack Obama. Tras su confirmación el cargo, se convirtió en la tercera mujer en ser nombrada juez asociado y la primera hispana en ocupar el cargo.

A Sotomayor se le asocia con el grupo de jueces liberales que componen el Tribunal y se le identifica como preocupada por los derechos de los acusados y favorecedora de una reforma del sistema de justicia criminal de Estados Unidos.

Sin embargo, Sotomayor, aun sintiéndose puertorriqueña, asegura inequívocamente que es “americana pura.”

“Yo siempre digo [que] soy americana pura, nacida en Nueva York, criada ahí, educada ahí… Pero siendo americana pura tengo el corazón puertorriqueño, y eso me lo dio mi familia. Me lo dio de varias maneras… la comida que como – las chuletas, el arroz y habichuelas, los tostones, los pasteles en las Navidades– el coquí…”, dijo Sotomayor al público presente durante la presentación de sus libros.

La juez Sotomayor no estuvo disponible para contestar preguntas de la prensa después de la presentación de sus libros.