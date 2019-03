Jenniffer González y José Serrano radican medida sobre estadísticas federales en Puerto Rico El Expresso de Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La congresista Jenniffer González Colón (R-PR) y el congresista José E. Serrano (D-NY) informaron el jueves que presentaron la Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico (Puerto Rico Data Collection Equality Act, en inglés), legislación bipartidista que mejoraría la recopilación y publicación de estadísticas federales en la isla.

“La exclusión de Puerto Rico de cualquier estadística federal es inaceptable. Es esencial que el territorio se incluya en todas las encuestas y programas llevados a cabo por los organismos estadísticos de los Estados Unidos para así brindar uniformidad y garantizar que tengamos la información más confiable y actualizada. La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico nos ayudará a abordar adecuadamente las necesidades de los 3.2 millones de ciudadanos americanos de la Isla al simplemente exigir que las agencias de estadísticas federales nos traten por igual, un problema pendiente desde hace mucho”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Explicó que Puerto Rico está actualmente excluido de un número considerable de programas estadísticos federales. Por ejemplo, la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) no calcula el producto interno bruto (PIB) real de la Isla, a pesar de que publica estimaciones del PIB para cada estado, el Distrito de Columbia y todos los demás territorios.

Detalló que de manera similar, la Oficina del Censo de los Estados Unidos no incluye a Puerto Rico en muchos de sus programas, como lo son el Censo de Gobiernos, la Encuesta de Propietarios de Empresas y Trabajadores Autónomos (SBO, por sus siglas en inglés), la Encuesta de Vivienda Estadounidense (AHS, por sus siglas en inglés), entre otros.

Entretanto, la congresista especificó las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos por lo general no incluyen los números de Puerto Rico en los totales nacionales, incluso cuando los registran. Por ejemplo, aunque la oficina del Censo ha contabilizado la población del territorio desde 1910, sus 3.2 millones de habitantes no se cuentan entre la población total de 326 millones en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales también calcula la tasa de desempleo de Puerto Rico, pero ese número no se incluye al informar la tasa de desempleo nacional de los Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo, Puerto Rico ha sido tratado de manera muy injusta cuando se trata de estadísticas nacionales que se recopilan en los 50 estados. Por ejemplo, no hay una razón lógica para que la Oficina del Censo no cuente e incluya a los millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la Isla en la población general de los Estados Unidos. La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico asegurará que la gente de Puerto Rico se cuente adecuadamente en numerosos programas de estadísticas federales para que legisladores y oficiales gubernamentales tengan información precisa cuando promulguen leyes, políticas e iniciativas”, dijo por su parte, el congresista Serrano.

La Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico trata de abordar la exclusión de la Isla de los programas estadísticos federales al exigir al jefe del Consejo Interagencial de Política Estadística de los Estados Unidos (U.S. Interagency Council on Statistical Policy, en inglés) que desarrolle e implemente un plan para recopilar y publicar estadísticas sobre Puerto Rico de la misma manera que las estadísticas son recolectadas y reportadas por agencias federales para los estados.

Además, el proyecto de ley ordena a las diferentes agencias de estadísticas federales que tomen todas las medidas necesarias y razonables para incluir a Puerto Rico en los programas bajo los cuales está excluido actualmente.

La mayoría de las disposiciones de la Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico se derivan de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico (Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico, en inglés), que concluyó en su informe de diciembre de 2016 que incluir a la Isla en programas estadísticos federales beneficiaría a oficiales federales y estatales, inversionistas y el público puertorriqueño en general.