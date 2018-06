Jenniffer González radica Acta de Admisión Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La comisionada residente Jenniffer González Colón, junto a varios congresistas, entre ellos, Rob Bishop, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, flanqueada por varios legisladores y alcaldes, anunció el miércoles, la radicación en El Congreso del Acta de Admisión de Puerto Rico como un estado de Estados Unidos.

“Hay más de 36 auspiciadores y esa cantidad seguirá aumentando”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló que El Congreso debe actuar a favor del acta.

“Esta es una de las acciones más importantes de Puerto Rico. Aquí llegó el momento de que todos en El Congreso escojan su posición”, dijo Rosselló Nevares.

Por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz sostuvo que “esta es la actitud de enfrentar a quien trata de imponer la inequidad, combatiéndola de frente y reclamando con firmeza en cualquier foro y en cualquier circunstancia en favor del pueblo puertorriqueño”.

El Acta de Admisión de Puerto Rico 2018, para la descolonización de Puerto Rico busca que éste ingrese como estado de la Unión no más tarde del 1 de enero de 2021.

“Este es el momento. La catástrofe dejada por los huracanes Irma y María desnudaron la realidad del trato desigual hacia los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, teniendo que el Ejecutivo aprobar dispensas y el Congreso hacer excepciones en las leyes para que pudiéramos recibir ayuda. Mis compañeros evidenciaron el trato desigual a causa de nuestra situación territorial. La Estadidad no es otra cosa que la Igualdad y esta Acta de Admisión es el vehículo para poner de manifiesto los valores de democracia y respeto en los que se edifican nuestra Nación”, expresó González Colón.

A la presentación del Acta de Admisión asistieron los congresistas y coautores de la medida, Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales; Don Bacon R- Nebraska); Peter T. King;(R- Nueva York); Don Young (R-Alaska); Amata Radewagen (R-American Samoa); Doug LaMalfa (R-California) presidente del Subcomité de Asuntos Insulares; José Serrano (D-Nueva York); y Stephany Murphy (D-Florida).

Asistieron a su vez, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló; el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. los senadores de Puerto Rico Carmelo Ríos, Miguel Laureano, Miguel Romero; los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte, Eddie Charbonier, Lourdes Ramos, José González, Javier Claudio, José Banchs, Abid Quiñonez, José Meléndez, Félix Lasalle, y Néstor Alonso .

La licenciada Zoraida Fonalledas asistió como la “Shadow Senator” de la Comisión para la Igualdad; el alcalde de Naranjito Orlando Ortíz y el de Ceiba, Ángelo Cruz.

“Este año cumplimos 120 años como territorio de Estados Unidos y 525 años como la colonia más antigua del mundo. No hay por que esperar más para acabar con este trato desigual hacia los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Esta desigualdad es la que ha provocado éxodos, teniendo a 5.4 millones de puertorriqueños viviendo en los 50 estados. 250,000 puertorriqueños han servido en las Fuerzas Armadas sin haber podido elegir a su comandante en jefe. Mi gente no tiene representación en el Senado y solo tienen derecho a una sola representación en la Cámara, pero no tengo el derecho al voto en la Sesión a pesar de ser la congresista que más ciudadanos americanos representa”, añadió la comisionada residente.

Otros 34 congresistas se unieron a Jenniffer González como coautores de la medida. Por el ala republicana: Rob Bishop (Utah); Don Young (Alaska); Sean Duffy (Wisconsin); Thomas MacArthur (New Jersey); Elise M. Stefanik (New York); Ileana Ros-Lehtinen (Florida); Amata Radewagen (American Samoa); Jim Banks (Indiana); Don Bacon (Nebraska); Carlos Curbelo (Florida); Peter T. King (New York); Ron DeSantis (Florida); Mario Diaz-Balart (Florida); Ted S. Yoho (Florida); Brian K. Fitzpatrick (Pennsylvania); Claudia Tenney (New York); Raúl R. Labrador (Idaho); Ryan A. Costello (Pennsylvania); John Denham (California); Scott Taylor (Virginia); y David A. Trott (Michigan).

Por el ala demócrata: Stephanie Murphy (Florida); Gregorio Sablan (Northern Marianas); Darren Soto (Florida); James P. McGovern (Massachusetts); Elizabeth Esty (Connecticut); Joyce Beatty (Ohio); Anthony Brown (Maryland); Gene Green (Texas); Jamie Raskin (Maryland); Juan Vargas (California); Donald S. Beyer (Virginia); Madeleine Z. Bordallo (Guam); Debbie Wasserman Schultz (Florida); y Stacey Plaskett (Virgin Islands).

El Acta de Admisión es el segundo recurso legislativo que presenta la comisionada residente durante su primer término como la única representante del Pueblo de Puerto Rico en Washington, D.C. Esta nueva versión busca que se haga respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en las dos últimas consultas sobre estatus, donde la estadidad prevaleció abrumadoramente.

Como parte de proceso de transición, se crea el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Igualdad para los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico que debe antes del 1 de enero de 2021:

1. estudiar y hacer recomendaciones al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos enmiendas o derogación de las leyes de Estados Unidos que aplican diferente a Puerto Rico de los estados

2. recomendar sobre medidas económicas que sean temporeras para ayudar a Puerto Rico en la transición de territorio a estado

3. proponer reglas y fechas para elecciones a puestos federales en la isla

4. estudiar el efecto de admitir a Puerto Rico como estado en la representación de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal

El Grupo de Trabajo estará compuesto por nueve miembros que deben nombrarse no más tarde de 30 días luego de aprobada esta ley: 2- nombrados por el Presidente de la Cámara de Representantes federal; 2- nombrados por la Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes federal; 2- nombrados por el Líder de la Mayoría del Senado; 2- nombrados por el Líder de la Minoría del Senado y la Comisionada Residente.

El Comité estará presidido por el miembro que escoja el Presidente de la Cámara de Representantes federal.

Las agencias y departamentos federales deberán colaborar con data, asistencia técnica, opiniones y todo aquello requerido por el Grupo de Trabajo para cumplir con el mandato en Ley.

El Grupo de Trabajo debe entregar un informe preliminar al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos no mas tarde de 270 días luego de instituirse, y un informe final no más tarde de 120 días de haber entregado el preliminar.

El Congreso deberá actuar sobre estas recomendaciones no más tarde del 1 de enero de 2021. Esto incluye derogar lo aplicable a Puerto Rico que conflija con el nuevo estatus en la Ley Pública 600 de 1950; la Ley del 3 de julio de 1950, la Ley Foraker y la Ley Jones.

Luego del proceso de transición, no más tarde del 1 de enero de 2021, el presidente de los Estados Unidos deberá emitir una Proclama declarando que Puerto Rico dejo de ser un territorio incorporado de los Estados Unidos y será admitido a la Unión como Estado.

El estado de Puerto Rico consistirá de todas sus islas, así como los corales y cuerpos de aguas a su alrededor.

Habrá continuidad de gobierno: los funcionarios con puestos dentro de las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales continuarán en sus puestos realizando sus responsabilidades.

Todas las leyes locales continuarán vigentes, aquellas que no sean aplicables bajo el nuevo estatus deberán ser derogadas o enmendadas por la Legislatura de Puerto Rico o el gobernador. Todas las leyes federales continuarán vigentes excepto aquellas que en algún estatuto traten a Puerto Rico o sus residentes de manera diferente, entonces deberán de ser enmendadas a la fecha de la admisión de Puerto Rico como estado para que sea tratado igual a los estados de la Unión.