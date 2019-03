JCF entrega información sobre Noel Zamot al Departamento de Justicia Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Junta de Control Fiscal (JCF) informó el miércoles que brindó voluntariamente al Departamento de Justicia la información de contacto de Noel Zamot, pasado coordinador de Revitalización de la entidad.

La Junta entiende que varios oficiales de la administración del gobernador Ricardo Rosselló poseen la información de contacto de Zamot, la cual el Departamento de Justicia solicitó el pasado martes 19 de marzo. Las funciones de Zamot como coordinador de Revitalización incluían cooperación cercana con el Gobierno de Puerto Rico.

A pesar de que el Departamento de Justicia no tiene autoridad para emitir un subpoena contra la Junta, el ente decidió proveer la información voluntariamente de forma confidencial, sujeto a que la Junta de Supervisión se reserva todos los derechos, incluyendo retar el subpoena.

La Junta continúa trabajando para mejorar la transparencia fiscal y lograr presupuestos balanceados, restaurar el acceso de Puerto Rico a los mercados y atraer capital privado. Esas son prioridades en las que la Junta se concentra en su interés de alcanzar prosperidad para los residentes de la Isla.

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez solicitó a la Junta de Control Fiscal los detalles de la dirección del excoordinador de revitalización del ente federal, Noel Zamot, para lo que se emitieron órdenes de ‘subponea’.

Esto para poder contactarlo para que aclare las expresiones que hizo sobre alegadas irregularidades de parte de funcionarios del gobierno en el trámite de proyectos de reconstrucción costeados con fondos federales.

“Se emitieron unas subpoenas para que la Junta produjera una información con relación a la dirección de este señor en el día de ayer (martes) y la misma no fue recibida, no fue contestada. Le dimos un término para que contestaran esa información. Tienen hasta hoy (miércoles) y hoy se le va a emitir un nuevo subpoena. Esperamos que para el día de hoy puedan someter la información. Simplemente lo que se le está solicitando a la Junta es que provea la dirección del señor Zamot”, dijo Vázquez en entrevista radial (WKAQ).

“Lo que queremos es poder entrevistarlo con relación a las expresiones que él hizo. Son unas expresiones muy serias con relación a funcionarios públicos en el gobierno de Puerto Rico y yo creo que corresponde que tenga la oportunidad y venga al Departamento de Justicia y haga esas expresiones y diga en qué consisten las imputaciones que él hizo y quiénes son los funcionarios”, agregó.

La semana pasada trascendió que Zamot señaló alegadas irregularidades de parte de funcionarios del gobierno con las propuestas de empresas privadas para ejecutar los proyectos de reconstrucción que serían costeados con los 8,200 millones de dólares del Departamento de Vivienda Federal. Esto provocó que figuras políticas le exigieran que si tenía evidencia, acudiera a las autoridades federales y estatales.

Entretanto, la secretaria del DJ detalló que la primera subpoena se le envió a los abogados de la JCF, luego que el ente federal no aceptara el documento. Dado que los abogados tampoco contestaron el mismo, entonces el DJ someterá el segundo subpoena.

Vázquez señaló que esta movida es únicamente del DJ y que las mismas no confligen con ninguna gestión que puedan estar llevando a cabo las autoridades federales.

“Nadie está por encima de la ley y aunque hemos escuchado en los medios expresiones tanto del presidente de la Junta, como de la directora ejecutiva, verdaderamente no le corresponde a estos funcionarios explicar esas expresiones. Le corresponde al señor Zamot. Nosotros vamos a insistir en que se nos de la información y en el día de hoy será tramitado este segundo subpoena”, agregó.

“Si no es correcto de alguna manera como ha trascendido, se malentendió, no corresponde a ninguna otra persona explicar esas expresiones que no sea el señor Zamot”, insistió Vázquez al pedirle a Zamot que se comunique con la Oficina de Fiscales de la agencia.