Jayson ‘La Maravilla’ enfocado y motivado a cumplir sus sueños Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Con 30 años de edad y 11 años como boxeador profesional, el púgil junqueño, Jayson ‘La Maravilla’ Vélez (26-5-1, 18KO’s), está agradecido con Dios por tener en sus manos una nueva oportunidad de demostrar que pertenece a la élite del boxeo mundial.

El ex contendor al campeonato del mundo está atravesando por un segundo aire en su carrera, demostrando madurez, enfoque y determinación en ruta a cumplir el sueño de convertirse en Campeón Mundial.

“Cuando sentí tenerlo todo y estuve en los grandes escenarios, me creía que era lo más grande, que era invencible”, dijo Vélez, quien es manejado por José Orraca y entrenado por William Cruz.

“Me crecí, me enaltecí bastante. En el combate ante Salvador Sánchez, la misma cartelera donde Miguel (Cotto) peleó ante (Austin) Trout, lucí espectacular. Lamentablemente esa noche Miguel perdió, pero yo gané. Ahí acaricié la fama, sentí esa atención de la gente que venía a pedir autógrafos y fotos, me viví ese momento, me distancié de mi realidad. Ahí comenzó todo a cambiar. Me lesioné en la preparación para la gran pelea con (Daniel) Ponce de León, que iba a ser estelar en HBO. Volví, pero no lucí bien, todo comenzó a caer. El dinero empezó a acabarse y tuve que buscar empleo de repartidor de periódicos para llevar la comida diaria a mi hogar. En ese momento difícil, me dí cuenta de lo importante que era mi esposa y mis hijos. Supe quién era el que realmente estaba a mi lado. Me di cuenta de la importancia de mantenerse real. Ahora, gracias a Dios, tengo una nueva oportunidad”, agregó.

En noviembre de 2014, Vélez se ganó el puesto para retar al Campeón Mundial Pluma (126 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Evgeny Gradovich, luciendo inmenso ante el mundo, pero marchándose con el amargo sabor de un empate.

“El combate ante Gradovich fue una de las experiencias más grandes de mi vida, donde pude demostrar mi nivel”, indicó el púgil natural del Barrio Ceiba Sur, Sector Galarza de Juncos.

“Yo sé que tengo ese gran nivel, tengo mucho talento y trabajo realmente duro todos los días. Sé que estoy en el nivel de muchos campeones actuales, quiero demostrarlo. Quiero dejar mi legado en el boxeo, quiero ser campeón, quiero estar en la historia del boxeo en mi país y quiero que cuando se hable del boxeo puertorriqueño tengan que mencionar mi nombre”, dijo.

Luego de caer de forma consecutiva en cuatro reyertas, ‘La Maravilla’ consiguió el apoyo de la empresa promotora, Universal Promotions, quienes le brindaron la oportunidad de demostrar que aún tenía potencial. De esta manera, obtuvo importantes victorias sobre Alberto ‘Transformer’ Mercado, Giovanni ‘El Ruso’ Caro y el ex doble Campeón Mundial Juan Manuel ‘Juanma’ López.

“La firma con Universal Promotions ha sido lo mejor que me ha pasado. Luego de haber firmado al comienzo de mi carrera con Don Miguel Cotto, quien creyó en mí y siempre estuvo apoyando mi carrera, llegó Universal Promotions para depositar toda su fe en mí. Me han inyectado esa confianza y motivación adicional, y definitivamente no pienso defraudarlos. Lo que Don Miguel observó en mí aquel día, sigue estando aquí y es lo que quiero mostrar al mundo”, expresó.

Recalcó que “estoy en un momento de plena madurez, bien real, con mi familia en primer plano y con los pies bien puestos en la tierra. Quiero lograr ese sueño de convertirme en Campeón Mundial y poder brindarle estabilidad a los míos. Tengo más ganas que nunca. Estoy feliz. Es la hora de dar y demostrar. Este es mi momento, bienvenidos a la era de La Maravilla”.

El sábado, 22 de septiembre, Vélez subirá al cuadrilátero en el Coliseo Rafael Amalbert de Juncos, donde disputará el cinturón NABA-USA de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división Súper Pluma (130 libras) ante el ex monarca mundial Orlando ‘El Fenómeno’ Cruz.

Los boletos para ‘Noche de Campeones DIRECTV: La Maravilla vs. El Fenómeno’ están a la venta en www.prticket.comy/o llamando al 787-303-0334.