Jaresko arremete contra el gobernador por pagar el bono de Navidad Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), creada bajo la ley federal PROMESA, Natalie Jaresko advirtió el miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incumplió con el Plan Fiscal Certificado al emitir el pago del bono de Navidad y esta acción podrá dejar a las agencias de gobierno sin liquidez para sufragar la nómina en el 2019 por lo que deben, las agencias, lograr ahorros para compensar ese gasto.

“Como se indica en la carta al gobernador Rosselló con fecha del 14 de noviembre del 2018, el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico requiere la eliminación del Bono de Navidad como parte de las reducciones de costos de Nómina y Costos Relacionados dirigidas a evitar medidas más drásticas. Además, el Presupuesto Certificado refleja que el Gobierno no pagaría un bono de Navidad. El Presupuesto Certificado del Gobierno requiere que el Gobierno no exceda el total presupuestado para gastos de Nómina y Costos Relacionados. Según el Gobierno procede a pagar un bono de Navidad a sus empleados este año, cada agencia tendrá que lograr el equivalente en ahorros dentro de la asignación de Nómina y Costos Relacionados para compensar por este tipo de gasto. De no cumplir con este requisito de ahorros en el renglón de gastos de Nómina y Costos Relacionados, esto podría resultar en que agencias agoten sus asignaciones de Nómina y Costos Relacionados antes de que concluya el año fiscal 2019, poniendo en riesgo la habilidad del Gobierno de cubrir la nómina de sus empleados. Continuaremos supervisando los gastos y evaluaremos si tomar cualquier acción correctiva”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Puerto Rico ha acumulado deuda más allá de la habilidad del Gobierno de repagarla y ha sufrido por décadas las consecuencias de mal manejo de las finanzas y la prestación de servicios públicos inefectivos. PROMESA se creó precisamente para responder a esta situación. La Junta tiene la encomienda de devolverle el balance fiscal a la Isla y lograr acceso a los mercados nuevamente. Estos mandatos requieren de muchos cambios de política pública y la implantación de cientos de medidas y reformas estructurales. El éxito para Puerto Rico, el fin del mandato de la Junta y el regreso al crecimiento económico y la esperanza son solo posibles con la cooperación inquebrantable del Gobierno de Puerto Rico”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que a su entender, no desafió a la Junta de Control Fiscal (JCF), al pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.

“No es nosotros desafiando la Junta, es la Junta desafiando el gobierno de Puerto Rico. Mi criterio es que yo voy a hacer lo que a mi juicio es mejor para el pueblo de Puerto Rico”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Esto emana de que la Junta piensa que es un regalo, no lo es. Si usted compara el sueldo del maestro puertorriqueño, es de dos a tres veces menor. El bono de Navidad es parte de ese compromiso para que esa desigualdad no sea tan grande, y si pudieran entender eso, tendrían menos resistencia”, añadió.

El pago del bono se da a pesar que en varias ocasiones la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió al gobierno que no podía pagarlo.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, expresó que “hoy, gran parte de nuestros empleados públicos vieron reflejado en sus cuentas bancarias el depósito directo de su Bono de Navidad. Otros lo verán reflejado mañana (jueves) al igual que los que cobran en cheques. El gobernador ha instruido a las corporaciones públicas a hacer ajustes para pagar este derecho que es parte del salario de nuestros trabajadores”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresa Fuentes, comentó que “el desembolso de 85.3 millones de dólares se debe al esfuerzo en las agencias del Gobierno para los ajustes fiscales y por las eficiencias que reflejan un alza en los recaudos. Esto, sin que se afecte el presupuesto y el Plan Fiscal. Así también, es un impulso para la economía y sociedad en esta época que une a todos los puertorriqueños”.

Según alegaron, varios líderes sindicales expresaron su apoyo al gobernador y manifestaron que lo ayudarán a dar otras batallas frente a la JCF.

Entre ellos está Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO); Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños; Héctor Reyes, presidente de la U.I.T.I.C.E.; el doctor Héctor Benítez, presidente de la Unión de Médicos de la Corporación Fondo del Seguro del Estado; Astrid Rosario, presidenta de Unión de Puertos; Gregorio Matías, vicepresidente de Policías Organizados y Adalberto Vega Vélez, presidente de la Central Auténtica de Trabajadores.