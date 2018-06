Itinerario de béisbol del Softbol Superior Nacional Femenino Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La acción del Sóftbol Superior Nacional Femenino continúa el sábado, 23 de junio con dos carnavales y dos dobles jornadas.

En el Estadio Donna Terry en Guaynabo, a las 11:00 de la mañana se medirán las Valencianas vs Samaritanas, En VIVO por WIPR Canal 6, a la 1:30 de la tarde. Samaritanas vs Wild Crabs y a las 4:00 p.m. Valencianas vs Wild Crabs.

En el Parque de Korea en Maunabo, las Jueyeras jugarán frente a Arroyo a las 11:00 de la mañana, Cidra se medirá a las Bucaneras a la 1:30 de la tarde y finalizará el carnaval con el duelo de las Jueyeras y Bravas a las 4:00 de la tarde.

Mientras, las Trovadoras de Comerío viajarán la Parque Antonio Morales de Trujillo Alto para medirse a las Senadoras de San Juan desde la 1:30 de la tarde.

La entrada a todos los parques es libre de costo.