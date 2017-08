Referirán a la Policía y al FBI manifestación donde depositaron cenizas en la agencia Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), licenciada Tania Vázquez Rivera informó el jueves, que referirá a la Policía de Puerto rico y a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), para su investigación y acción “si alguna”, en torno a una manifestación donde supuestamente, manifestantes, algunos encapuchados, depositaron cenizas de carbón en las oficinas centrales de la agencia en San Juan.

“Hemos referido a la Policía de Puerto Rico y al FBI la situación de hoy, para que se investigue y se evalúen las medidas a tomar, si alguna”, dijo Vázquez Rivera en declaraciones escritas.

La funcionaria, sostuvo que, no tiene problemas en que se realicen manifestaciones, no obstante, “este tipo de actuación, que podría tener consecuencias legales, resulta total y absolutamente inaceptable. El pasado martes tuvieron una manifestación frente a nuestro edificio, y no solo se les respetó su espacio, sino que abrimos las puertas de nuestra agencia para que pudieran utilizar los baños y tomar agua, demostrando que podemos diferir, pero con respeto”.

La Uniformada reportó en la mañana de este jueves, que unos manifestantes irrumpieron en los predios de la JCA y depositaron cenizas en las puertas de la agencia.

Sin embargo, Vázquez Rivera describió la manifestación como “una decena de manifestantes, algunos de ellos enmascarados, entró al edificio donde ubican nuestras agencias, y echaron cenizas frente a las puertas de varias oficinas, mientras pegaban papeles con mensajes amenazantes hacia esta servidora y la Junta de Calidad Ambiental”.