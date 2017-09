Huracán María alcanza categoría 3 y promete ser extremadamente peligroso Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El huracán María continúa su rápdio fortalecimiento y alcanzó categoría 3 en la escala Saffir Simpson con vientos de 120 millas por hora, según el boletín de más reciente del Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Florida.

A las 11:00 de la mañana del lunes, el sistema estaba en la latitud 14.7 grados norte, longitud 60.1 grados oeste con un movimiento al oeste noroeste a 10 millas por hora con una presión de 959 milibares.

El CNH advirtió que este sistema se presenta como uno extremadamente peligroso y que un aviso de huracán podría ser emitido más adelante el lunes.

De acuerdo con el boletín los vientos de huracán se extienden a 15 millas del centro y los vientos de tormenta se extienden a 105 millas del centro.

Por otro lado, el sistema produciría una marejada ciclónica de entre seis y nueve pies. En términos de lluvia, María causaría entre seis y 12 pulgadas de lluvia en la isla y cantidades aisladas de hasta 25 pulgadas.

Entretanto, el meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), dijo que el impacto del huracán María para Puerto Rico es inminente.

“La incertidumbre es bien baja y la confianza en el pronóstico es alta de que el sistema continúe esta trayectoria como categoría 3 o 4, moviéndose a través de Puerto Rico del sureste de Puerto Rico, saliendo por el noroeste de la isla durante el jueves en la noche. Los vientos comenzarán a afectar a la isla y a la región de Puerto Rico ya luego del mediodía del martes. El radio de vientos de huracán es de 25 millas, por lo tanto, todo Puerto Rico va a estar experimentando condiciones huracanadas o de tipo de huracán a través de la isla”, dijo Morales en conferencia de prensa.

“El pronóstico nos dice que va a bajar su velocidad de 8 a 10 millas. Por lo tanto, vamos a estar bajo los efectos del huracán por un periodo más largo. Lluvias significativas son esperadas en este sistema. Los vientos van a estar azotando la Isla en un periodo de 12 a 24 a horas. Este fenómeno promete ser catastrófico para la Isla”, añadió.

Previamente, en el boletín de las 5:00 de la madrugada el CNH emitió una vigilancia de huracán para Puerto Rico, Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, Saba y San Eustaquio, San Martín, San Bartolomé y Anguila.

Guadalupe, Martinica, Dominica, San Kitts, Nevis y Monserrate y Martinica están bajo aviso de huracán. Las islas de Antigua y Barbuda y Santa Lucía están bajo aviso de tormenta tropical. Por otro lado, las islas de Barbados y San Vicente y Granadas están bajo vigilancia de tormenta tropical.

Por otro lado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ya firmó la declaración de zona de emergencia y anticipó que el efecto de este fenómeno atmosférico será devastador para todo Puerto Rico y sobre todo para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Lo que no se puede mitigar es el impacto de un huracán categoría 3 o 4 en una infraestructura débil. ¿Cuál es la expectativa? Que aquí no va a haber luz. Aquí no va a haber energía. Si esto pasa con la fuerza que se proyecta que va a pasar, se van a recibir cantazos grandes y devastadores a nuestra infraestructura”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.