Hierve la silla de alcaldía Guaynabo Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

GUAYNABO — Todos los guaynabeños reconocen que se gesta una pugna para sustituir al veterano alcalde Héctor O’Neill García.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez le puso combustible a la chispa al revelar a EL EXPRESSO que, cuando surja oficialmente la vacante, respaldará a su compañero legislador Antonio “Tony” Soto.

Ante un panorama de incertidumbre por la posible salida en cualquier momento del alcalde O’Neill, la división entre tres estadistas no se ha hecho esperar.

Se trata de Soto, del fogoso senador Carmelo Ríos y del Contador Público Autorizado y ex presidente de la influyente Comisión de Hacienda de la Cámara, Ángel Pérez.

El comienzo de lo que podría catalogarse de “batalla” dio un giro inesperado la pasada semana durante la apertura del primer Comité Estadista, precisamente, ubicado en la Avenida Esmeralda, de esta ciudad.

Esta actividad fue encabezada por el senador Ríos. En la misma hizo presencia fugaz el alcalde O’Neill quien, ante la fuerte presencia de la Prensa, prefirió abandonar el escenario.

A este acto de apertura de los estadistas para impulsar la Estadidad de cara al plebiscito del 11 de junio, no asistió el representante Soto, quien está en la Cámara por el Distrito #6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón y quien, a la vez, es Vicepresidente del Comité del PNP en ese municipio.

Se alega que esta fue una actividad organizada por el liderato PNP del Senado, en particular, el presidente Tomás Rivera Schatz y el senador Ríos quien, se ha afirmado, irá por la silla de O’Neill.

En medio de este triángulo de aspirantes, se ha iniciado la búsqueda de respaldo de importantes dirigentes de dicho partido en Guaynabo.

El presidente de la Cámara reveló a EL EXPRESSO que —de surgir la vacante para dicha posición— respaldaría al representante Soto.

“Yo no voy a hacer especulaciones sobre ningún tipo de aspiración porque no existe vacante alguna. El (refiriéndose al representante Soto) no me ha hecho acercamiento. Si hubiera una vacante y él hiciera algún tipo de acercamiento, yo voy a respaldar a Tony Soto”, subrayó Méndez.

“Esa actividad fue del Senado. Si hubiese sido una actividad de la Cámara, puedes estar segura que el representante Antonio Soto hubiera estado ahí y todos los representantes,” sostuvo el presidente cameral.

Agregó: “El comité es promovido por el compañero Tomás Rivera Schatz. Asumo que por eso era la presencia de todos y por supuesto Carmelo Ríos es senador de Guaynabo, lo que es parte de su distrito senatorial”, añadió el Presidente de la Cámara.

Ante todo este panorama, el ex representante Ángel Pérez, informó que continúa firme en la campaña promoviendo el plebiscito a celebrarse el próximo 11 de junio.

Otras fuentes indicaron a El Expresso que Pérez también interesa la posición de Representante del Distrito #6 que ocupó del 2004 a 2012, posición que ocupa Soto en la actualidad.

Como efecto cascada, se indicó que el ex representante y aspirante a la alcaldía de Toa Alta, Ángel “Gary” Rodríguez buscaría la posición de Senador por el Distrito #2, actualmente ocupada por Ríos, caso de que éste se convierta en alcalde guaynabeño.