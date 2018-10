Héctor Ferrer nos aspirará a la presidencia del PPD Michelle Gonzalez

En declaraciones escritas, el Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos anunció oficialmente que nos aspirará a liderar dicha colectividad.

“Gracias al pueblo de Puerto Rico por todas las oraciones, muestras de apoyo y cariño durante este momento. Son esas expresiones las que me dan la fortaleza para continuar dando la batalla todos los días. Por la situación de salud que atravieso, he tomado la determinación de no aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático.

Apoyo a Aníbal José Torres para la Presidencia del PPD, y me pongo a la disposición del nuevo presidente para culminar los diferentes proyectos que hemos encaminado en vías de lograr la victoria electoral.

Los populares saben que doy la vida por este Partido al que tanto amo, y que siempre hemos estado ahí para defenderlo en las buenas y en las malas. Sin embargo, mi prioridad durante este proceso será atender mi salud al lado de mi familia y seres queridos. Más adelante habrá tiempo para otras consideraciones, pero actualmente toda mi energía debe estar concentrada en mi salud. A todos los puertorriqueños les digo que hoy más que nunca, el país necesita al Partido Popular Democrático, y la colectividad debe estar siempre por encima de cualquier aspiración personal”.