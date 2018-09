Hay más de 100 actividades para recaudar fondos para defensa de Abel Nazario Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario dijo el miércoles que hay más de 100 actividades organizadas para recaudar fondos para costear su defensa para el caso federal que enfrenta por un alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

“En estos próximos 60 días vamos a tener 157 actividades diferentes desde iglesias que van a estar orando por mí, sino que también van a tener sus actividades para recaudar dinero”, dijo Nazario en entrevista radial (WKAQ) en la que incluso dio su número de celular para quienes quieran cooperar.

Indicó que las actividades de recaudaciones de fondos para su defensa están a cargo de un fideicomiso.

“Ese fideicomiso es como si fuera una escritura pública, algo así. Entonces permite que un grupo de personas en particular, para un propósito en particular, en este caso, mi defensa puedan recibir donaciones, ya sea mediante recolecta, mediante donativo directo, ya sea por alguna contribución particular para la defensa. Estas personas no es que hacen contrato con los abogados, el contrato lo hago yo al momento de llegar a acuerdo. Ellos colaboran, pudiesen colaborar con la defensa”, detalló.

Explicó que cualquier sobrante de ese fideicomiso, sería donado a alguna institución educativa. Asimismo, dijo que cerca de 7,800 personas le han contactado para colaborar.

No obstante, Nazario desconoce a qué cantidad asciende el costo de su defensa que estará a cargo de los licenciados María Domínguez y Edgar Vega. El viernes tendría una reunión con su defensa para ultimar esos detalles.

“¿No tengo derecho a tener una buena defensa, si posible la mejor, aunque no tenga el dinero? Yo sé y estoy convencido que tengo no solamente amigos, ahora descubrí miles de puertorriqueños que no conozco de todos los partidos políticos, lo cual agradezco. Esto me ha cambiado la vida por completo”, dijo al asegurar que ha recibido numerosas muestras de apoyo.

Entretanto, el exalcalde de Yauco dijo que una actividad que está pautada para el 27 de septiembre en Ponce con un donativo de 50 dólares no tiene nada que ver con su defensa, sino que se trata de una actividad política que se realiza trimestralmente.