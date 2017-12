Gobernador ya no da por sentado meta del 95% de generación al 15 de diciembre Michelle Gonzalez

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que harán lo “físicamente posible” para alcanzar la meta establecida del 95 por ciento de generación de energía para el 15 de diciembre, como parte de las labores de restauración del sistema eléctrico fuertemente devastado por el huracán María.

“Lo máximo que sea físicamente posible”, respondió Rosselló Nevares en una entrevista radial (WKAQ) cuando se le preguntó por la cantidad de abonados que tendría electricidad a mediados de diciembre.

“Lo cierto es que nuestro compromiso es energizar lo más rápido posible y se han visto estos días distintas áreas de Puerto Rico que ya se están prendiendo. La gente lo sigue subiendo en las redes. Es un reto y a mi me gustaría que no el 15 (de diciembre), sino mañana, todo Puerto Rico estuviera encendido. Mi rol es asegurarnos que todo el mundo tenga el sentido de urgencia y paralelo a eso diseñar una estrategia para modernizar el sistema y que no tengamos que pasar por esto”, agregó.

Luego del paso del huracán María, que destruyó el sistema eléctrico del país casi en su totalidad, el gobernador estableció un plan para renergizar la isla que contemplaba que al 15 de diciembre se hubiera logrado el 95 por ciento de generación de electricidad. Esto a pesar, que componentes del gobierno federal adviertieron que no sería hasta el año entrante que el sistema estaría repuesto en su totalidad.

“Hemos establecido unas metas para establecer un sentido de urgencia y hemos estado trabajando todos los días con la Autoridad de Energía Eléctrica con el Cuerpo de Ingenieros, con los distintos contratistas para tener un comando unificado y que se pueda trabajar esta situación que es de alto reto pero con la mayor urgencia posible”, señaló el mandatario.

Aceptó que la respuesta de la AEE no es proporcional con la magnitud de los daños, por lo que ha sido necesaria la incorporación de recursos de otros estados. Dijo que en fenómenos previos como el huracán Georges, la corporación pública contaba con cerca de 4,000 empleados. Así las cosas, seguirán llegando más brigadas y materiales a la isla.

Entretanto, Rosselló Nevares dijo estar claro que para enero y febrero aun habrá abonados sin electricidad. “Por eso siempre llegamos a la cifra de generación del 95 por ciento por que siempre lo que se llama la última milla, los lugares más remotos, siempre se hace más difícil energizar. Siempre ha sido así, tanto aquí como en otras jurisdicciones. Hemos encontrado otra solución que es hacer microredes, identificar esos lugares de antemano y que puedan tener energía antes de lo que sería energizar esa área. Hay áreas bien remotas en Puerto Rico que le tomaría meses en tener energía, pero si podemos establecer una microred, esas personas pueden tener energía mucho antes”, explicó.

A pesar de las críticas sobre el manejo de la falta de electricidad, el mandatario dijo que se autoevalúa pero que prefiere no adjudicarse nota por su gestión.

“Yo dejo a otros que den notas. Yo no me voy a dar nota. Lo que sí puedo decir es que no he descansado un minuto para asegurar que todos los puertorriqueños puedan llegar a la normalidad y asegurar que podamos tener los recursos para reconsturir. En términos de la intensidad del trabajo, el compromiso, es el 100 por ciento lo que yo estoy dando y lo que mi equipo de trabajo está dando”, expresó.