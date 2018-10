Gobernador viaja nuevamente a California Michelle Gonzalez

CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajó el martes, para participar de varios eventos relacionados a la tecnología emergente y a la innovación en la educación.

El primer ejecutivo estará en San Francisco, California, donde será orador invitado en evento Oracle Openworld 2018, conferencia de negocios y tecnología más importante de la industria, enfocada en ofrecer una visión profunda sobre las tendencias y los avances impulsados por la tecnología.

El viernes, Rosselló Nevares estará en la ciudad de Fort Lauderdale en Florida para participar del town hall que llevará a cabo la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico bajo el título Say Yes to Puerto Rico: The Importance of Civic Participation in United States Elections.

Además, el gobernador participará esa misma noche como orador principal del Center for Education Reform (CER) Gala de 2018 que tendrá lugar en la ciudad de Miami.

La organización se conoce por ayudar en el desarrollo de ideas y políticas que dirigen reformas educativas, así como las primeras leyes que apoyaron las escuelas chárter en los Estados Unidos.

Previo a su llegada a San Francisco, el gobernador hará hoy una primera parada en Boston, Massachussets, donde sostendrá una reunión con el gobernador del estado, Charlie Baker, para conversar sobre la situación de la comunidad puertorriqueña en su jurisdicción y buscar aunar esfuerzos para impulsar el trato igualitario de los puertorriqueños que viven en la Isla. Esta parada del viaje no será sufragada con fondos públicos.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, fungirá como gobernadora interina hasta el regreso del secretario de Estado hoy en la noche.

El secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, fungirá como gobernador interino hasta el regreso de Rosselló Nevares el sábado en la madrugada.