Gobernador ordena traslado de animales, el cierre y reestructuración del zoológico Michelle Gonzalez

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo que tomó la decisión de trasladar algunos animales del Zoológico de Mayagüez a unos santuarios para animales, la posibilidad de cerrar, reestructurar y reabrir el zoológico, entre otras determinaciones.

“Hemos tomado la determinación de que ciertos animales sean enviados a santuarios para que se les pueda dar el trato apropiado. En segundo lugar se está evaluando la posibilidad de reestructurar y de cerrar y abrir de manera hábil el zoológico o el santuario en Mayagüez y en tercer lugar, voy a solicitar una investigación sobre las alegaciones serias de que hubo manejo inapropiado en términos de algunos animales, y que sepan que si en efecto, se encuentran ese tipo de comportamiento, van a haber consecuencias para ellos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El expresidente del colegio de veterinarios Víctor Openheimer insistió en el cierre del zoológico de Mayagüez Dr. Juan A. Rivero, ante la muerte continua de animales y la falta de recursos para mantener en operaciones el mismo.

El doctor mencionó que uno de los problemas principales de la facilidad es la falta de educación continua que tienen los cuidadores del zoológico.

“Yo estuve reunido hace poco con el Director de Parques Nacionales para averiguar como podríamos ayudar (ante la situación). Todo profesional de la salud ya sea en personas o animales deben tener educaciones continuas y sé que estas personas del zoológico no las han tenido. Hay que traer estas educaciones a estos biólogos y cuidadores para que hagan mejor uso de su tiempo”, estableció a la emisora radial WKAQ 580.

“Este animal se alega que tenía una supuesta úlcera de estómago que le hizo sangrar durante varios días tuvo que haberse sentido mal desde antes. ¿Por qué el cuidador si este animal venía mal hace una semana no supo qué tenía que hacer para atender a este animal adecuadamente? No hay entrenamiento ni dinero para entrenar a estas personas y los animales necesitan ser cuidados. Que lo cierren”, declaró.

Reiteró que para que el zoológico opere se necesitan unos 5 millones de dólares y personal veterinario, equipo médico, otros recursos entrenados en el cuidado de animales, entre otros y “ese dinero no lo hay”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Waldemar Volmar Méndez, insistió en que el zoológico será “transformado”.

“Pronto emitiremos una información desde la Rama Ejecutiva sobre las medidas correctivas que estamos tomando para el beneficio del zoológico, de los animales y de la transformación de este espacio tanto para la tranquilidad de la ciudadanía como para que los estudiantes de Puerto Rico puedan manejar su preparación académica dentro de un espacio de investigación, crecimiento de flora y fauna y mejoramiento de la calidad”, declaró.

“No hemos dejado de trabajar en el zoológico. El hecho de que situaciones surjan o no emitamos declaraciones para no interrumpir los procesos de investigación no quiere decir que no se esté accionando de manera responsable”, reiteró.

Este año se han intensificado las denuncias al zoológico por muertes y supuesto descuido a los animales.

Por tal razón, existe una recomendación para el cierre del zoológico, aunque los representantes Maricarmen Mas y Carlos Bianchi, así como el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez se oponen.