Gobernador exige a miembros Junta AEE ajusten “salario de sacrificio” a director ejecutivo o que renuncien El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares pidió el jueves a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ajusten el “salario de sacrificio” de 750 mil dólares anuales otorgado al nuevo director ejecutivo, Rafael Díaz Granados o que renuncien a sus puestos.

“La Junta de Gobierno de la AEE debe atemperar el sueldo a lo que estoy planteando, o en su defecto, los miembros que no estén dispuestos a hacerlo deben renunciar a sus cargos, para que los asuman personas que trabajen arduamente en la búsqueda de un buen director ejecutivo dispuesto a trabajar por un salario que se ajuste a la realidad de la AEE”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz había solicitado la destitución de todos los miembros del organismo.

“Ciertamente es inaceptable y los miembros de la Junta de la Autoridad tienen que rendir explicaciones y yo entiendo que deberían ser destituidos aquellos que sencillamente obvian la realidad económica de la corporación y la realidad económica y social de Puerto Rico y se atreven sugerir y aprobar un salario de 750 mil dólares para el director ejecutivo. Sencillamente es censurable”, dijo Rivera Schatz en entrevista radial (Radio Isla).

Además, dijo que hay un proyecto de la Cámara que limita las bonificaciones y ajustes salariales en la AEE que está en espera de la firma del gobernador. “Vamos a ver en qué etapa está el proyecto de la Cámara y vamos a comunicarnos con Fortaleza para que se firme el proyecto y para ver qué va decir el gobernador. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico tiene que expresarse sobre esto… Le pedí (al gobernador) que aclarara todo esto y que ajustara esta situación en la que se pretende un sueldo de 750 mil dólares. Eso es insostenible. Inaceptable”, añadió.

Asimismo, Rivera Schatz dijo el jueves en el Senado se hará un planteamiento sobre el asunto y que discutirá con los senadores para “explorar todas las alternativas que tengamos para ponerle fin a esta actitud que tiene la corporación de total indiferencia y abusiva”.

Mientras, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau anunció la radicación de una resolución que en su exposición de motivos indica que es para “exigirle a los actuales miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica su renuncia y expresar al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, que ejerza sus facultades en ley para designar sus sustitutos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, anunció la presentación de un proyecto de ley que fija el salario del director ejecutivo de la AEE en un máximo de 350,000 dólares al año y que cualquier compensación adicional sea aprobada por la Asamblea Legislativa mediante resolución conjunta.

El ente rector de la AEE anunció el miércoles la designación de Díaz Granados, uno de sus miembros, para ser director ejecutivo de la corporación pública. Esto, luego que el exdirector Walter Higgins, tercero anunciara su renuncia por no lograrse el cumplimiento de las disposiciones y la compensación establecidos en su contrato. De esta forma, éste pasaría a ser miembro de la Junta.

Además, el nuevo director ejecutivo, afirmó el jueves en una entrevista en otra emisora (WKAQ), que su sueldo anual de 750 mil dólares representa para él un sacrificio, pues en experiencias laborales previas ha devengando más dinero. Dijo que su permanencia en el puesto es a discreción de la Junta y que de tener que abandonar el cargo, no tendría derecho a liquidación ni pago de bonificaciones. “Es un sacrificio. Es un sacrificio… Yo me estoy sacrificando por el pueblo de Puerto Rico porque cada día que estoy en Puerto Rico es un día que no estoy en otro sitio, donde ganaría yo muchísimo más dinero”, dijo.

Por su parte, el gobernador opinó que “el sueldo otorgado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica al nuevo director ejecutivo no guarda proporción con la condición financiera de la AEE, la situación fiscal del Gobierno, ni con el sentir de un pueblo que está realizando sacrificios para levantar a Puerto Rico”.

Por su parte, Rivera Schatz opinó que “es perverso y malintencionado de parte de los miembros de la Junta y de los que patrocinen ese aumento. En un momento en que hay una crisis económica, sugerirse eso tan siquiera es perverso”. Calificó el sueldo como “un desastre total”.

“Yo le recomendaría que se fuera. Que nos haga el inmenso favor de ganarse más en otro sitio”, agregó sobre las expresiones de Díaz Granados sobre su “sacrificio”.